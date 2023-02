Es una de las películas de habla no inglesa más vistas de la historia de Netflix: 'Lobo Vikingo' es una buena mezcla de thriller nórdico y licántropos

Casi estrenada por sorpresa, esta nueva película de terror de hombres lobo de Netflix, la primera del subgénero de la historia de Noruega, ha sido una pequeña sorpresa en la platafoma. 'Lobo Vikingo' (Vikingulven) es lo nuevo del director Stig Svendsen, quien anteriormente dirigió la película de terror estadounidense 'Elevator' (2012) y ha coescrito el guion con Espen Aukan, autor de la exitosa 'Troll' (2022).

Si aquella permanece en el número uno del top 10 histórico de Netflix de pelis no habladas en inglés, la nueva parece querer seguirle los pasos y ha conseguido 28 millones de horas vistas en solo 3 días y la número 10 solo acumua 67 millones en 28 días, por lo que se espera que entre directa, como poco, a la parte media de la tabla. Además, ha conseguido meterse en el top 10 de películas más vistas el fin de semana en 89 países.

'Lobo Vikingo' ha logrado el primer puesto en Francia, Italia, Polonia, Turquía, Alemania, Grecia, Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, Costa Rica, Luxemburgo, Mauricio, Chipre... y en España nada menos que un segundo puesto, solo superada por la producción local 'Infiesto'. Nada mal para una película muy modesta y estándar dentro del subgénero de hombres lobo.

Una investigación con fondo sobrenatural mítico

El elenco cuenta con bastantes actores escandinavos populares, pero muy desconocidos en el resto del mundo, salvo Liv Mjönes, quien aparece en 'Midsommar', junto a Elli Rhiannon Müller Osborne, Vidar Magnussen, Kasper Antonsen y Arthur Hakalahti. La película no va de un gran monstruo guerrero con un casco con cuernos, pero el licántropo sí es una figura de la tradición mítica escandinava, y se nos explica en un flashback de hace mil años.

Los vikingos que saquean una aldea encuentran una criatura parecida a un lobo y la llevan consigo de regreso a Escandinavia, donde la maldición ha permanecido desde entonces. Aquí pasamos al presente, en donde encontramos a una oficial de policía veterana en un pequeño pueblo donde comienzan una serie de asesinatos que inician una búsqueda del asesino al más puro estilo thriller criminal nórdico. También entramos en su vida personal, y su tensa relación con su hija adolescente, Thale, una joven de 17 años.

En un principio, parece que seguimos la vida de la chica en Nybo, en donde asiste a una fiesta en el bosque en la que una estudiante es arrastrada hacia el bosque por algo con lo que también entra contacto mientras intenta ayudar a su conocida. Pronto la trama se divide y seguimos la investigación de la madre, por una parte, y por otra la de Thale, que recuerda un poco a la película 'Ginger Snaps' (2000). Una especie de película bicéfala en la que por una parte tenemos un Nordic Noir y en otra un arquetípico 'Teen Wolf' un poco más turbio de lo habitual.

Un clímax satisfactorio

Puede que ese sea el secreto que ha enganchado a tantos usuarios de Netflix, pero lo cierto es que es una versión un tanto predecible de ambos mundos. Sabemos perfectamente qué problema hay desde un principio, por lo que el misterio no funciona, y la trama de Thale se deja en segundo plano hasta el último tercio. Hay un conflicto madre e hija interesante y obviamente una correlación que crea un dilema para la policía, pero se desaprovechan muchos aspectos de la mitología que despliega y huele un poco a película menor para televisión.

Hay algunos efectos prácticos decentes, pero también un CGI, que funciona bien en algunas escenas y no tan bien en otras, la fotografía es bastante decente y, llegado el momento, 'Lobo Vikingo' se revela como una obra bastante sangrienta, con un enfoque más serio y siniestro de lo que las habituales piezas para el mercado juvenil que saca Netflix nos tiene acostumbrados. Pero el ritmo tiende a arrastrarse por no ofrecer nada que no hayamos visto antes.

La acción hacia el final de la película, con unos últimos 25 minutos bastante emocionantes, elevan el conjunto con una situación que recuerda al clímax de 'Un hombre lobo americano en Londres', y un cierre a créditos valiente y agridulce que hace pensar en la buena película de licántropos que había escondida en su actualización de 'El ciclo del hombre lobo' de Stephen King. Quizá su buena recepción responda más a anhelo del público por una buena actualización de un género demasiadas décadas huérfano de un nuevo clásico.