'Spinning out' cancelada: Netflix congela su culebrón sobre hielo tras una única temporada

Fue uno de los primeros dramas con los que Netflix inauguró 2020 y parece ser que los datos de visionado no han convencido a la plataforma para darle continuidad a la serie: 'Spinning out' ha sido cancelada tras una única temporada.

La decisión viene poco después de que Netflix decidiese hacer lo mismo con 'Soundtrack', drama musical juvenil que no ha logrado los datos esperados por la plataforma.

Lo que sí que es para mirar es la poco promoción que reciben algunas de las series de Netflix. No es que 'Spinning out' cualifique como una de esas "mejores series canceladas o que no estás viendo", pero sí que es uno de esos dramas románticos culebronescos capaces de mantenernos en la pantalla y que, quizá, hubiera necesitado algo más de tiempo para el boca-oreja.

'Spinning out' es un culebrón sobre hielo. Un drama sobre el mundo del patinaje artístico profesional sobre una joven chica que recibe una segunda oportunidad en el despiadado deporte emperejándose con uno de los "chicos malotes". Con sus virtudes y defectos, la mejor manera de describir la serie era la de "placer culpable".