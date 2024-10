Su director cree que hizo "la película equivocada", pero a la audiencia de Netflix México le está conquistando esta entrega tan diferente de la saga 'Predator'

Hace tiempo que los clásicos ochenteros dejaron de ser intocables. Hay pocas sagas que se escapen de la marea de reboots y legacy sequels tan habituales en los últimos tiempos, y la saga 'Predator' desde luego no es una de ellas.

Aunque la muy notable y reciente 'Predator: la presa' de Dan Trachtenberg haya reconciliado al público con versiones modernas, la culpable del cinismo en primer lugar fue entre otras 'The Predator', la película protagonizada por Boyd Holbrook y Olivia Munn no dudaba en tirar de nostalgia cuando lo necesitaba y tenía ideas estimulantes, pero el conjunto no convenció a los espectadores en su día.

Es una pena que de entre todos los directores posibles fuera Shane Black el encargado de esta película fallida. El cineasta es uno de los más interesantes de nuestro tiempo cuando se trata de darle un girito a fórmulas comerciales. Muchos recuerdan con cariño su 'Iron Man 3' o, mejor aun, si vuelta al noir y a los detectives clásicos en 'Dos buenos tipos'.

Pero ni el propio Black parecía contento con esta, admitiendo incluso que creía que habían hecho "la película equivocada". Y eso que la fórmula no era excesivamente diferente al resto de la saga. Pero su ambientación contemporánea y urbana, sus personajes menos heroicos, su enfoque en conspiraciones gubernamentales y sobre todo su tono de humor más irónico hicieron que tanto críticos como espectadores le echaran la cruz.

"Hay algo muy olvidable en su frenetismo", decían en The Guardian, a los que el tono no les terminaba de convencer. Por aquí sin embargo convenció bastante. En su crítica para Espinof, Víctor López dijo que era “una genial vuelta a las raíces de la acción ochentera a base de violencia, testosterona y mucho cachondeo”.

Parece que es una opinión con la que también se queda parte del público. Ahora parte del catálogo de Netflix México, las malas críticas no parecen coincidir con la opinión del público en esta ocasión. La cinta ha conseguido el primer lugar entre las películas más vistas de la plataforma desde que se introdujo apenas hace unos días.

