'Sweet Tooth: El niño ciervo' tendrá temporada 2: Netflix renueva su fantástica fábula postapocalíptica

Parece mentira, pero en un año como estamos viviendo una de las pocas grandes series de estreno que nos podemos encontrar en Netflix está protagonizada por un niño con astas. Estoy hablando de 'Sweet Tooth: El niño ciervo', la adaptación del cómic de Jeff Lemire que se estrenó el pasado mes de junio y de la que Netflix ha confirmado su renovación por una temporada 2.

Algo bastante merecido, ya que la serie creada por Jim Mickle bien podría ser uno de los mejores originales que la plataforma ha estrenado en los últimos meses y que ha recibido —me atrevería aventurar que más por el boca a boca que por otra cosa— tanta atención como elogios gracias a su equilibrado tono entre el cuento y el fantástico postapocalíptico.

Por cierto, que el anuncio se ha realizado de un modo bastante original. Desde la productora han enviado diversos paquetes misteriosos que no se podían abrir hasta el día de hoy. En su interior: lo que parece ser una tableta gigante de chocolate con un "Temporada 2" grabado.

Looks like my favorite new show is being renewed for Season Two! Thanks for the swag! Can’t wait for more #SweetTooth ! @SweetTooth @netflix pic.twitter.com/7ctdK4ly3D