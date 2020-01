'The Witcher': Netflix afirma que está a punto de ser la temporada más vista de su historia y pone en marcha una película animada

Como es habitual, Netflix ha adornado su informe para los accionistas con algunas informaciones bastante jugosas y entre ellas están los datos de visionado de una de sus series estrella de la actualidad: 'The Witcher' que, según Ted Sarandos, ha sido vista por 76 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas de vida.

Esto implica que casi la mitad de sus suscriptores (46%) ha visto al menos dos minutos de la adaptación de las novelas polacas, lo que demostraría que el visionado es intencional. Cifra que, usada como métrica para el éxito o fracaso de una producción, me parece bastante engañosa. Más que nada porque no se puede auditar.

Lo otro que significa es que está a punto de ser la primera temporada de una serie más vista de la historia de la plataforma. Insisto, estas cifras hay que cogerlas siempre con precaución, ya que la propia metodología hace que estén un pelín infladas. Lo que no quiere decir que no reflejen, aunque sea distorsionadamente, todo el ruido y la conversación alrededor de la serie. Es una de esas series que está viendo "todo el mundo". Algo que sin duda la plataforma puede aprovechar de muchas maneras.

En marcha una película animada

En las últimas horas han surgido informaciones que apuntan a que Netflix está preparando 'The Witcher: Nightmare of the Wolf', una película animada que servirá de tie-in. La película, que estaría en proceso de escritura, contará con el guion de Beau Demayo, uno de los guionistas de la serie. De momento, no hay más información que la ficha puesta en la web del gremio de guionistas de Estados Unidos (la WGA).