'The Witcher': Netflix confirma la temporada 3 y expande el universo de Geralt con nuevas series spin-off

'The Witcher' ha demostrado ser un gran éxito para Netflix, y la plataforma no va a dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo. Con una segunda temporada de la serie principal en camino y una precuela derivada, 'The Witcher: Blood Origin' también próximamente, se ha anunciado durante su evento 'Tudum' hoy que habrá un nuevo anime, una nueva serie familiar para niños y la temporada 3 de la regular.

La locura del universo 'Witcher'

Pero primero, la temporada 2 de 'The Witcher' se estrena el 17 de diciembre, por lo que mientras tanto, 'Tudum' han lanzado algunos clips y otros nuevos adelantos de la temporada 2, junto con un tour por el set de rodaje de 'The Witcher: Blood Origin'.

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, 'The Witcher' es una historia épica sobre el destino y la familia. La historia de los destinos entrelazados de tres individuos en el vasto mundo del continente, donde humanos, elfos, brujos, gnomos y monstruos luchan por sobrevivir y prosperar, y donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

La sinopsis oficial de la temporada 2 de 'The Witcher' reza: