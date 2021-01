'The Witcher: Blood Origin': la precuela de la serie de Netflix ya tiene protagonista

Netflix puso en marcha una precuela de 'The Witcher' este pasado verano que constará de seis episodios. El proyecto ha ido avanzando con calma desde entonces y ahora ha dado un gran paso adelante con el fichaje de Jodie Turner- Smith, vista en series como 'The Last Ship' y 'Nightflyers', para liderar su reparto.

Turner-Smith dará vida en 'The Witcher: Blood Origin' a Éile, una guerrera de élite bendecida además con la voz de una diosa que abandonó su clan y su posición como guardiana de la Reina para convertirse en una música nómada. Sin embargo, diferentes eventos y personajes intentarán forzarla a volver a utilizar las armas.

La serie se situará en mundo élfico 1200 años de los hechos narrados en 'The Witcher' para contar la historia de la creación del primer prototipo de brujo. Además, los hechos que narrará llevarán al momento clave en el que una conjunción de esferas hizo que los mundos de los hombres, monstruos y elfos se fusionarán.

Por el momento no hay fecha para el inicio del rodaje de 'The Witcher: Blood Origin', pero es de esperar que no tarden demasiado en ponerse manos a la obra. Lo que sí se sabe es que será Declan de Barra, guionista del cuarto episodio de la primera temporada de 'The Witcher', quien ejerza como showrunner, mientras que Andrzej Sapkowski, autor de la saga literaria original, participará como consultor creativo.

Vía | Deadline