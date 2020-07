'The Witcher' tendrá precuela: Netflix anuncia 'Blood Origin', una serie que contará la génesis del primer brujo

En lo que esperamos noticias de la segunda temporada de la serie, Netflix ha anunciado que está preparando 'The Witcher: Blood Origins', una serie en imagen real que servirá de precuela para la serie protagonizada por Henry Cavill.

Declan de Barra, guionista de 'The Witcher' será el responsable de esta nueva serie de seis episodios que nos trasladará mil doscientos años en el pasado a un mundo poblado por elfos y explorará los eventos que llevaron a la conjunción de las esferas, donde los mundos de monstruos, humanos y elfos se hicieron uno.

La caída de la civilización

Además, esto relatará los orígenes del primer brujo en una época que está deseando explorar su showrunner, de Barra:

"Como un veterano fan de la fantasía, estoy más que emocionado por contar la historia 'Blood Origin'. Desde que leí por primera vez los libros de 'The Witcher' surgió una pregunta ardiente: ¿Cómo era realmente el mundo Elfo antes de la cataclísmica llegada de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florece justo antes de esa caída. Qué grandes sectores de conocimiento se perdieron para siempre en tan corto tiempo, a menudo debido a la colonización y la reescritura de la Historia, dejando solo fragmentos de la verdadera historia de la civilización. 'The Witcher: Blood Origin' contará la historia de la civilización elfa antes de su caída y, más importante, revelará la historia olvidada del primer brujo."

Y, la verdad, es que me parece no solo interesante sino que es curioso cómo parece ser que veremos esta precuela antes que otras de las que hemos hablado mucho como la de 'Juego de Tronos'. Cuestión del modo de trabajar y desarrollar series que tiene Netflix, me imagino.

No es, de hecho, el primer "spin off" de 'The Witcher'. Apenas unas semanas después de ver la primera temporada, se anunció 'Nightmare of the Wolf', una película animada ambientada en el mundo de Geralt de Rivia. Lauren Schmidt Hissrich será la productora ejecutiva a cargo de este universo televisivo de la saga creada por Andrzej Sapkowski.