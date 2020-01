'The Witcher': la showrunner de la serie de Netflix revela las dos escenas eliminadas que le habría gustado mantener

La primera temporada de 'The Witcher' consta de ocho episodios, casi todos ellos de una hora de duración, pero la serie de Netflix tuvo que prescindir de bastantes escenas que habían llegado a rodarse porque simplemente no había espacio para todas.

En otros tiempos las habríamos visto en su edición doméstica de la serie, pero no parece que 'The Witcher' vaya a editarlas, así que está por ver que algún día vean la luz. La showrunner Lauren Hissrich ha confirmado que "muchas escenas se cortaron del montaje final de los episodios" en una entrevista concedida a Pure Fandom y ha destacado cuáles eran sus dos favoritas que se quedaron fuera:

Teníamos una escena encantadora en el episodio 3 sobre Yennefer, Fringilla y Sabrina en la que discutían cómo se sentían sobre sus transformaciones. Echando la vista atrás, ojalá la hubiésemos mantenido. Era un ejemplo precioso de la amistad femenina y también habría servido para asentar un poco más a Fringilla antes de unirse a Nilfgaard.

También rodamos una escena en la que Yennefer conoce a una muy joven Triss que acaba de llegar a Aretuza. Servía para mostrar cómo de lejos había llegado Yennefer durante sus años allí y creaba una especie de relación mentor-aprendiz entre ambas hechiceras. Mirando hacia delante sobre cómo evolucionan las historias en la temporada 2, me gustaría haberlas tenido, pero estoy orgullosa de lo que hemos conseguido.

Me llama la atención especialmente lo que comenta de la segunda, pues da un poco a entender que a la hora de eliminarlas se pensó más en cómo afectaba a los episodios en sí mismos en lugar de tener una visión más amplia y ver si eran necesarias para lo que estaba por venir.

Es cierto que Netflix renovó 'The Witcher' poco antes del estreno de su primera temporada, pero esos ocho primeros episodios ya debían estar prácticamente listos para entonces. Con las quejas que hubo en ellos sobre la narrativa utilizada, esperemos que eso no vuelva a suceder pero simplemente porque la serie ha dejado huecos cuando no había necesidad para ello.