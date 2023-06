"Vaya manera de cagarla": Netflix siembra la polémica al cambiar al actor de doblaje en una de sus mejores series y sustituirlo... por Dani Rovira

Tiene que haber un infiltrado en todos los estudios de doblaje de España muy amante de la versión original que siempre proponga boicotear la película o la serie de turno metiendo a un famoso que no pinta nada. Le pasó a 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' y la aparición de tres youtubers aleatorios, a 'Cómo entrenar a tu dragón 3' y Melendi comiendo manzanas... Y ahora es el momento del producto que menos sospechabas que podía tener famosete de regalo: 'Este mundo no me hará mala persona', la segunda parte de 'Cortar por la línea de puntos', cambia la voz de Roberto Encinas como el Armadillo por la de... Dani Rovira.

Cortar por el famoso de turno

Que esto pase con películas destinadas al gran público para poder hacer promoción en 'El Hormiguero', como pasó con Rosario Flores y 'El gato con botas: el último deseo' tiene sentido desde el punto de vista del marketing. Pero 'Cortar por la línea de puntos' fue una serie muy minoritaria en España que no despegó en Netflix hasta que muchos no dimos la matraca con lo buena que era. ¿Cuál es el motivo de este cambio imposible?

Hay que decir que no es la primera vez que Rovira dobla un producto de animación: estuvo en 'Atrapa la bandera', 'Ozzy', 'Lluvia de albóndigas 2' (sustituyendo a Andy Samberg) y las dos 'Peter Rabbit', con un resultado más bien tirando a lo mediocre Dado que el Armadillo es un personaje vital en las desventuras de Zerocalcare, tendría más sentido si fuera interpretado por un actor de voz más experimentado. Lo de Rovira no se tiene en pie, tristemente, por ningún lado, y en Twitter ha habido reacciones, pero ninguna positiva, desde "Qué manera de cagarla" hasta "Esto me parece una completa mierda". Y ya no queda tiempo de maniobra para Netflix.

Cabe destacar que, a medida que los espectadores han ido perdiendo interés en los famosos doblando películas, las empresas han empezado incluso a promocionarlas destacando que ninguno le ha quitado el puesto a un actor de verdad. Es un primer paso, pero... ¿Y si ahora se pasan a las series? No es una pregunta baladí: recordad que Dani Rovira será uno de los integrantes del nuevo 'Castillo de Takeshi' de Cuatro junto a Jorge Ponce y Eva Soriano. En todo caso, el día 9 podremos ver cómo le sienta al Armadillo la voz de Rovira. Aunque viendo el tráiler parece que, francamente, regular.

