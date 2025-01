Ni Clint Eastwood, ni 'Joker 2'. La película más vista ahora en Max es una perversa historia de amor con Nicole Kidman en el reparto

Si habéis entrado recientemente a Max, es probable que os haya llamado la atención qué película lleva encabezando el top de lo más visto de la plataforma desde hace tiempo. No es ni 'Jurado nº2' de Clint Eastwood ni 'Joker: Folie à deux', algunos de sus últimos y más ambiciosos estrenos, sino 'Stoker', una película de 2013 del director de 'Old Boy'.

Infancia. Inocencia. Venganza

India Stoker es una extraña y taciturna joven de 18 años que acaba de perder a su padre en un trágico accidente de coche. En su funeral, aparece por sorpresa su tío Charlie y decide quedarse un tiempo con ella y su madre, que está completamente destrozada por la pérdida. Pese a su recelo, poco a poco empieza a reconocer en él una naturaleza perversa que se parece mucho a la suya.

'Stoker' es el debut en EE.UU. del coreano Park Chan-wook, director de auténticas joyas como 'Old Boy', 'Sympathy for Mr Vengeance', 'La doncella' o la reciente 'Decision to leave'. Lo hizo además con un reparto de estrellas, encabezado por Mia Wasikowska, Nicole Kidman y Matthew Goode.

Si bien esta cinta de 98 minutos de duración no alcanza la excelencia de algunos de sus trabajos más redondos, tampoco podemos decir que sea uno de esos casos en los que un cineasta extranjero se muestre más comedido para agradar al público estadounidense, ya que dista mucho de ser el clásico drama familiar.

El punto de partida de ese "romance" ya es de por sí perturbador (con ese pariente jugando a dos bandas con la madre y con la hija), pero la sensación de malestar inicial va haciéndose cada vez más intensa, por ese ambiente enrarecido y la propia India, quien solo con la mirada ya nos sugiere que algo turbio está sucediendo en su mente.

Aunque se cuece a fuego lento, notamos esa violencia contenida flotando en el ambiente y asistimos a esa historia de amor que nace de un lugar muy oscuro, entre dos personas que se ven atraídas porque reconocen su maldad mutuamente. Ese retorcido tira y afloja culmina en un desenlace que lleva su premisa hasta las últimas consecuencias.

No deja de sorprenderme que una película de hace más de 10 años y que pervierte sin piedad lo que sobre el papel podría ser un melodrama familiar clásico lleve siendo top 1 de la plataforma desde hace días (semanas, de hecho), pero es una muy buena excusa para descubrir esta estupenda y perturbadora cinta, si no la visteis en su momento. La tenéis disponible en Max.

