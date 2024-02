Hoy en TV el inicio de saga más épico de todos los tiempos, el proyecto soñado de Peter Jackson que cambió la historia del cine

Las normas no escritas de Hollywood indican que es prácticamente imposible estar rodando una película gore de serie B neozelandesa en 1992 y, menos de una década después, estrenar la trilogía más ambiciosa de la historia del cine. Y sin embargo, Peter Jackson fue capaz de hacer la cuadratura del círculo llevando a cabo su versión de 'El señor de los anillos'. Y eso que, de adolescente, cuando vio por primera vez la versión animada de Ralph Bakshi, ni siquiera sabía que había un libro o quién era JRR Tolkien. Poco imaginaba que iba a cambiar su vida para siempre.

Presidente de la comunidad (del anillo)

No sé si habéis visto la versión de Bakshi de 'El señor de los anillos', pero, por muchas técnicas novedosas que usara en su momento, no es objetivamente buena. Es más, se queda al final de 'Las dos torres', prometiendo un final que nunca llegaría. Es más, Jules Bass y Arthur Rankin Jr, que ya hicieron una muy pobre versión de 'El hobbit', harían su propia versión de 'El retorno del rey' en 1980 en forma de especial televisivo, para enfado de Bakshi.

Pero a Peter Jackson ya no le importaba la versión de Rankin y Bass, porque, gracias a Bakshi y su ansia por saber qué pasaba después, se había convertido en un fan de JRR Tolkien. Devoró 'El señor de los anillos', 'El hobbit' y 'El Silmarillión' con ese convencimiento que solo pueden tener los adolescentes de que, algún día, él sería el encargado de llevar la trilogía a la gran pantalla. En el fondo, ese director que aprendió a cortar cabezas en 1987 para su ópera prima, la maravillosa 'Mal gusto', estaba preparándose para representar la Comarca como nadie antes lo había hecho.

Cuando llegó el momento de proponerle su proyecto suicida al malogado Harvey Weinstein, Jackson le propuso un plan bastante lógico: primero harían una película de 'El Hobbit' y, si esta triunfaba, se lanzarían con dos películas que encapsularan la obra magna de Tolkien. Sin embargo, Weinstein, que no tenía los derechos de la obra más corta, no pudo conseguirlos y se lanzaron directos a rodar 'La comunidad del anillo'. El resto, como se suele decir, es historia antigua de la Tierra Media.

Voy camino a Moria, ¿tú hacia dónde vas?

En un principio, Miramax quería hacer solo una película, preocupadísimos por el desembolso monetario. Es más: una película de solo dos horas frente a las cuatro que solicitaba un Peter Jackson que veía cómo su sueño se derrumbaba en su cara. Es más: para tratar de que renunciara a su idea, Weinstein amenazó con fichar a Quentin Tarantino como director (lo que habría sido, francamente, fascinante). Al final, con la ayuda de New Line, aceptó hacer una trilogía a la manera de Jackson.

El presupuesto fue, para toda la trilogía, de 281 millones de dólares, menor que el de películas únicas como 'Vengadores: La era de Ultrón', 'El despertar de la fuerza' o 'Fast & Furious X'. De hecho, hoy por hoy, si se considerara la trilogía como una cinta completa de más de diez horas, ni siquiera entraría en el top 15 de las más costosas de la historia del cine. Y sin embargo, desde el estreno de 'La comunidad del anillo' en 2001, en la productora se dieron cuenta de que tenían un caramelo entre manos. El público acudió en masa al cine, fue la segunda película más taquillera de su año (tras 'Harry Potter y la piedra filosofal') e hizo que aquel adolescente con delirios de grandeza por fin supiera que tuvo razón todo este tiempo.

Si aún no has visto 'La comunidad del anillo' (¿de verdad?) o no puedes evitar querer repetir en su magnificencia, sus efectos prácticos, su increíble reparto y su guion adaptando lo imposible (pese a la ausencia de Tom Bombadil), hoy tienes una nueva cita en Neox, a las 22.00, donde se emitirá 'La comunidad del anillo'. Y sí, ya estás relamiéndote pensando en hacer otro maratón de once horas con las versiones extendidas. Si te sirve de consuelo, mi tesssoro, no estás solo.

