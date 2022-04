'Avatar 2' sale al fin a la superficie: título oficial, tráiler inminente y nuevos detalles de la secuela con la que James Cameron promete llevar el espectáculo "aún más lejos"

La CinemaCon, el evento anual destinado a estrechar lazos entre producción y exhibición, dejó ayer grandes noticias para los amantes del blockbuster, y es que, en el marco de la presentación de Disney, se brindó a los asistentes nueva información sobre 'Avatar 2', la esperada secuela del bombazo de James Cameron de 2009 que ya tiene título oficial: 'Avatar: The Way of Water'.

Azul, como el mar, azul

Durante el panel, el productor Jon Landau explicó que el largometraje, que llegará a nuestras salas de cine el 15 de diciembre, presentará una historia autoconclusiva. De igual modo, los siguientes filmes de la franquicia también serán independientes, pero, en conjunto, darán forma a una saga de mayor tamaño.

"Uno de los puntos fuertes de los guiones de Jim Cameron es que siempre tratan temas universales y con los que nos podemos identificar. En el centro de cada una de las cuatro secuelas estará la familia Sully. Cada historia será independiente y cada una tendrá su propia conclusión. Habrá una resolución satisfactoria en cada película, pero cuando se mira como un todo, el viaje a lo largo de las cuatro crea una saga épica más grande".

Por su parte, James Cameron conectó desde Nueva Zelanda, donde se encuentra rodando, tendiendo la mano al sector de la exhibición: "Escuchadme, Jon y yo estamos aquí para trabajar con vosotros. El mejor modo es entregar contenido que suponga una experiencia de obligatorio visionado en el cine". Además, habló sobre 'The Way of Water', prometiendo un espectáculo a la vanguardia tecnológica.

"Estamos llevando los límites aún más lejos con tasas altas de frames, mayor resolución 3D y un realismo aún más grande en nuestros efectos visuales. Queríamos que nuestro regreso a Pandora fuese algo realmente especial. Cada plano está diseñado para la pantalla grande, para las resoluciones más altas y para el 3D más inmersivo disponible. Creo que lo logramos".

Asuntos de familia

Junto a las declaraciones, además de un tráiler que, de momento sólo han podido ver los asistentes a la CinemaCon —nosotros podremos verlo en el pase de prensa de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', así que ya os contaremos la semana que viene—, pero que algunos ya definen como más alucinante y rompedor a nivel visual de lo que se nos ofreció en 2009, se anunció la logline de la película, que podéis leer a continuación.

"Jake Sully vive con su nueva familia en el planeta Pandora. Cuando una antigua amenaza regresa para terminar lo que había empezado, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Nav'vi para proteger su planeta".

No voy a negar que tengo unas ganas tremendas de echarle el guante a 'Avatar: The Way of Water', principalmente para comprobar cómo Cameron y su equipo han vuelto a exprimir la tecnología existente para ofrecernos un espectáculo puntero y digno de la más grande de las pantallas. Si estáis en mi misma situación y os apetece refrescar la memoria, Disney ha anunciado que el 23 de septiembre se reestrenará la 'Avatar' original con sonido remasterizado para ir abriendo boca.

Vía | Deadline