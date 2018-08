'Benedetta' es lo nuevo de Paul Verhoeven y aquí está la primera imagen

Ya podemos echar un primer vistazo a lo nuevo de Paul Verhoeven después de la aclamada 'Elle' (2016). Pathé Films y SBS Productions han compartido la primera imagen oficial de 'Benedetta', un biopic sobre la controvertida monja italiana del siglo XVII. El proyecto, titulado originalmente 'Blessed Virgin', se rodó este verano en Italia y se estrenará en 2019.

La historia narra el ascenso y la caída de la abadesa Benedetta Carlini, una figura relevante de la Iglesa católica tras proclamar haber tenido visiones y estigmas. Más tarde fue acusada de haber inventado sus milagros (como si los demás fueran auténticos), de relaciones homosexuales con otras monjas y otros cargos, siendo encarcelada durante cerca de cuatro décadas. Un material muy prometedor para Verhoeven...

'Benedetta' está protagonizada por Virginie Efira y se basa en la novela de no ficción 'Inmodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy' ("Actos Impúdicos: la vida de una monja lesbiana en la Italia renacentista"), de Judith C Brown.

La adaptación ha sido escrita por Gerard Soeteman, guionista habitual de Paul Verhoeven desde sus inicios; 'Delicias holandesas' ('Wat zien ik', 1971), 'El cuarto hombre' ('De vierde man', 1983), 'Los señores del acero' ('Flesh+Blood', 1985) o 'El libro negro' ('Zwartboek', 2006) se encuentran entre sus colaboraciones. Desde ya, uno de los estrenos más esperados de 2019.