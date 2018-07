'La búsqueda': el director de las dos primeras películas explica por qué aún no se ha completado la trilogía

Disney ha apostado durante los últimos años por las franquicias de forma decidida, pero en su haber cuenta con otras sagas que ha dejado de lado por motivos no necesariamente conocidos. Una de ellas es 'La búsqueda', ya que la segunda entrega recaudó bastante más que la primera -457 millones de dólares frente a 347-, pero hace mucho que no tenemos noticias de una tercera entrega. Jon Turteltaub, director de las dos primeras, al fin ha aclarado el motivo.

Turteltaub se encuentra actualmente promocionando el estreno de 'Megalodón', la cinta en la que Jason Statham se enfrenta a un tiburón gigantesco, y en Collider aprovecharon para preguntarle por 'La búsqueda 3'. Esto fue lo que el director comentó al respecto, destacando los motivos puramente económicos de Disney para no sacarla adelante:

Cuando se hizo 'La búsqueda', había mucho dinero. Todo el mundo fue bien pagado. El problema con hacer la tercera no es la gente que cobró diciendo "No la voy a hacer a menos que me paguen un montón". La verdad es que Disney siente que tienen otras películas que quieren hacer que piensan que les van a hacer ganar mucho dinero. Creo que están equivocados. Creo que están en lo cierto con las películas que están haciendo, obviamente están haciendo un estupendo trabajo haciendo grandes películas. Yo simplemente creo que ésta sería una de ellas y que no son conscientes de cuánta gente hay en Internet rogando por 'La búsqueda 3'.