'Dune 2' retrasa su estreno y podría tener que hacerlo de nuevo

Vamos a tener que esperar un poco más para poder ver 'Dune 2', ya que Warner ha decidido retrasar su estreno. Hasta ahora estaba previsto que llegase a los cines el 20 de octubre de 2023 y ahora su nueva fecha de estreno es el 17 de noviembre de ese mismo año. Eso sí, que no os sorprenda si su lanzamiento en salas tiene que volver a moverse.

El motivo de las dudas es que ahora 'Dune 2' se estrena el mismo fin de semana que otros dos potentes títulos. Por un lado tenemos a 'The Ballad of Songbirds and Snakes', la esperada precuela de 'Los juegos del hambre', y por otro a 'Trolls 3'. Además, ambos títulos ya estaban fechados para ese día antes que la película de Denis Villeneuve.

Ahí la que lo tiene más fácil es 'Trolls 3', pues está orientada a un segmento de público diferente, pero 'The Ballad of Songbirds and Snakes' y 'Dune 2' sí podrían hacerse daño mutuamente y muy raro sería que una de las dos no cambiase de fecha.

Tengamos también en cuenta que todas las películas de 'Los juegos del hambre' recaudaron más que 'Dune' y que Villeneuve tuvo que sufrir un poco hasta que le dieron luz verde a la segunda entrega. Claro que el estreno simultáneo en HBO Max en Estados Unidos algo afectó a ello, pero no es ninguna apuesta segura que pueda enfrentarse alegremente a otras producciones masivas...