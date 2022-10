"Eso lo propuse yo para un videoclip". Kanye West acusa a Quentin Tarantino y Jamie Foxx de robarle la idea para 'Django desencadenado'

Kanye West es una de las personalidades más fascinantes de nuestro tiempo. Eso sí, su imagen no pasa precisamente por su mejor momento por una serie de declaraciones antisemitas, pero lo que que nosotros nos interesa es una entrevista que concedió a Piers Morgan en la que West acusa en la misma a Quentin Tarantino y Jamie Foxx de robarle la idea de la que nació 'Django desencadenado'.

El artista que el año pasado se cambió legalmente su nombre a Ye no se extiende demasiado a la hora de dejar claro exactamente a qué se refiere con esa idea, pero sí deja claro que es lo que había propuesto para el videoclip de su canción 'Gold Digger':

Tarantino puede escribir una película sobre la esclavitud, donde, en realidad, Jamie Foxx y él obtuvieron la idea de mí, porque esa idea de 'Django desencadenado' se la propuse yo a Jamie Foxx y Quentin Tarantino para el videoclip de 'Gold Digger'. Y luego Tarantino lo convirtió en una película.

Si nos fijamos solamente en las fechas, la versión de West encaja, ya que el videoclip de 'Gold Digger', en el que participa Foxx, se lanzó en 2005, mientras que Tarantino no empezó a hablar por primera vez del proyecto que acabó convirtiéndose en 2007 cuando todavía estaba más centrado en el desarrollo de 'Malditos bastardos'.

No obstante, viendo el videoclip de 'Gold Digger' no hay absolutamente nada que haga pensar que ahí pudo haber en algún momento algo remotamente similar a 'Django desencadenado'. La verdad, yo me inclino más a pensar en una exageración por parte de West o que directamente se lo haya inventado, ¿y vosotros?

