Fallece el influyente compositor Krzysztof Penderecki, cuya música aparece en 'El exorcista' o 'El resplandor'

Puede que el nombre de Krzysztof Penderecki no sea muy conocido pero desde luego su obra sí: hemos oído su música en títulos míticos como 'El exorcista' ('The Exorcist', 1973) o 'El resplandor' ('The Shinning', 1980). Lamentablemente, hablamos hoy del compositor polaco para informar de su fallecimiento.

Penderecki murió el pasado domingo en su casa, en Krakow, a los 86 años. Nada que ver con el coronavirus, esta vez, pero sí a causa de "una larga y seria enfermedad", sin más detalles, según Reuters. Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2001.

Autor del poderoso treno a las víctimas de Hiroshima

Nacido en Dębica en 1933, Krzysztof Penderecki está considerado como uno de los compositores más innovadores, influyentes y prolíficos de su tiempo. Entre los numerosos artistas que han reconocido beber de su trabajo se encuentra Jonny Greenwood, de Radiohead, que ha puesto música a películas como 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') o 'El hilo invisible' ('Phantom Thread'). Publicó este tuit al conocer la noticia de la muerte de Penderecki:

What sad news to wake to. Penderecki was the greatest - a fiercely creative composer, and a gentle, warm-hearted man. My condolences to his family, and to Poland on this huge loss to the musical world. https://t.co/fRyy53aaEJ — Jonny Greenwood (@JnnyG) March 29, 2020

"Qué noticia más triste para despertar. Penderecki fue el más grande: un compositor ferozmente creativo, y un hombre amable, cariñoso. Mis condolencias a su familia, y a Polonia por esta enorme pérdida para el mundo musical."

'Threnody for the Victims of Hiroshima', de 1960, fue la primera creación de Penderecki que le proporcionó fama internacional. El tema se usó en películas como 'Hijos de los hombres' ('Children of Men', 2006) o la última temporada de 'Twin Peaks' ('Twin Peaks: The Return', 2017).

'Corazón salvaje' ('Wild at Heart', 1990), 'Sin miedo a la vida' ('Fearless', 1993), 'Twister' (1996), 'Shutter Island' (2010) o la serie 'Black Mirror' también incorporan piezas del genio polaco. Otros aplaudidos trabajos que llevan su firma son 'Polymorphia' (1961), 'St. Luke Passion' (1966), 'Dies Irae: Auschwitz Oratorium' (1967) o el album 'Actions' (1971).

Siempre nos quedará su música. Descanse en paz.