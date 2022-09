‘Fast & Furious’ tiene una precuela apócrifa muy poco conocida que presentó a uno de los protagonistas de la saga 4 años antes de ‘Tokyo Race’

Nueve entregas numeradas, un par de cortometrajes y un spin-off cinematográfico después, los devotos al cada vez más delirante universo 'Fast & Furious' conocemos al dedillo las vidas y los entresijos de los miembros —consanguíneos o no— de la numerosa familia Toretto. Pero puede que incluso al fan más avezado se le haya escapado la historia de orígenes de uno de los personajes más queridos de la saga.

Han: el origen

Me estoy refiriendo a Han, el corredor interpretado por Sung Kang al que conocimos en la 'A todo gas: Tokyo Race (A todo gas 3)', cinta que supuso la entrada en la franquicia del director Justin Lin, que dirigiría cuatro otras cuatro secuelas —concretamente, la cuarta, quinta, sexta y novena partes—.

Lo que no todo el mundo sabe es que el segundo largometraje de Lin, titulado 'Better Luck Tomorrow' y estrenado cuatro años antes de 'Tokyo Race', es una suerte de precuela no canónica de la saga 'Fast' que estuvo nominada al Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance y al John Cassavetes en los Independent Spirit Awards. Pero esto no es todo.

Este drama criminal coescrito por el propio Lin sigue las aventuras y desventuras de un grupo de estudiantes de secundaria asiático-americanos entre los que se encuentra, curiosamente —o no— uno llamado Han al que, además, da vida Sung Kang. ¿Casualidad? Obviamente no...

Según contó el cineasta en una entrevista con Entertainment Weekly concedida en 2016, el personaje de 'Better Luck Tomorrow' es el mismo Han de 'Fast & Furious', y el simple y llano motivo por el que le rescató fue por la fantástica experiencia que tuvo con Kang durante el rodaje de la película.

"Muy rápidamente me di cuenta, 'Bueno, quiero a Sung Kang, y quiero a Han'".

Si tenéis curiosidad por ver esta rareza, que ya plantea características del personaje como su pasión por los coches o su adicción al tabaco —que en las últimas 'Fast' intenta controlar picando patatas fritas—, no está disponible actualmente en ninguna plataforma de streaming en España.