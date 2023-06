El hijo del legendario Jack Kirby arremete contra el documental de Stan Lee en Disney plus: "A menos conocimiento, más ego"

La fascinante figura de Stan Lee, padre fundador del Universo Marvel, no está exenta de debate en torno a su papel real a la hora de crear a esa primera generación de superhéroes en los años 60 del siglo XX. No es cuestión tanto de su innegable legado sino de cómo minimizaba el papel de sus socios y parejas creativas, sobre todo el de Jack Kirby.

Un tema que se ha vuelto a reabrir a raíz de 'Stan Lee', el documental sobre el fallecido creativo que Disney+ estrenó el pasado viernes 16. Dirigida por David Gelb, la cinta contaba con narraciones en primera persona del insigne personaje y una versión de los hechos que ha molestado a la familia de Kirby.

Kirby vs Lee, de nuevo

Así lo ha expresado Neal Kirby, su hijo, a través de un comunicado publicado a través de Twitter. En él, se muestra decepcionado por la descripción que se hace del trabajo en esos días en Marvel y por cómo reduce a la mínima expresión el papel creativo de dibujantes como su padre.

«Si echáis una mirada a una lista y cronología de los personajes de Marvel entre 1960 y 1966, la época en la que la inmensa mayoría de personajes principales fueron creados durante la titularidad de Lee, verás el nombre de Lee como cocreador de cada personaje, con la excepción de Estela plateada, creado en solitario por mi padre. ¿Tenemos que asumir que Lee tuvo que ver en la creación de cada personaje de Marvel? ¿Asumimos que nunca fue el otro cocreador que llegó al despacho de Lee diciendo "Stan, tengo una gran idea para un personaje"? Según Lee, siempre fue su idea.»

Neal pasa, a continuación, a relatar cómo los académicos del cómic reconocen que Jack Kirby basó Los 4 fantásticos, el grupo fundacional del Universo Marvel, en Challengers of the Unknown. Supergrupo que el propio Kirby cocreó junto a Dave Wood cuatro años antes para DC. Además los nombres de Ben y Sue eran un guiño para el padre y la hija mayor de un dibujante infatigable.

«Mi padre trabajó en casa en un estudio en el sótano al que nos referíamos como "La mazmorra", normalmente de 14 a 16 horas al día, siete días a la semana. La mayoría de los artistas, guionistas, entintadores, etcétera, trabajaban en casa, no en las oficinas de Marvel como se describe en el programa. Durante el instituto, pude estar junto al hombro izquierdo de mi padre, mirando a través de una nube de humo de puro y presenciar la creación del Universo Marvel.»

Al hijo de Jack Kirby también le molestó el ego que parecía mostrar la figura de Stan Lee a lo largo de todo el documental, llamándolo «el mayor tributo a sí mismo». Para un servidor, Lee era buen guionista pero mejor vendedor, una figura muy carismática y, hay que reconocer, con cierto morro. Durante esas primeras décadas de Marvel se vendió bastante bien y se erigió cómo la gran figura de Marvel.

Sin embargo, según Neal, no era de los más "culturetas" de las oficinas de Marvel a nivel creativo:

«Es bastante aceptado que Stan Lee tenía un conocimiento limitado de historia, mitología o ciencia. Por otro lado, el conocimiento de mi padre en esos temas, los cuales puedo asegurar, era extenso. Einstein lo resumió mejor: "A más conocimiento, menor ego. A menos conocimiento, mayor ego."»

De hecho, fue la erosión de la relación tanto personal como profesional entre Lee y Kirby, amén de temas de derechos de autoría y royalties lo que causaron la marcha del dibujante a finales de la década de los sesenta. Volverá en los setenta para crear, entre otros, a Los eternos, pero nada sería ya lo mismo.

