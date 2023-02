M. Night Shyamalan destrona a James Cameron: 'Llaman a la puerta' logra arrebatar a 'Avatar: El sentido del agua' el número 1 en la taquilla de Estados Unidos

El reinado de 'Avatar: El sentido del agua' en la taquilla de Estados Unidos ha llegado a su fin. La película dirigida por James Cameron aguantó durante siete semanas el número 1, pero no ha logrado hacerlo por octava vez. El honor de destronar a la secuela de 'Avatar' ha ido a manos de 'Llaman a la puerta', el nuevo largometraje de M. Night Shyamalan.

Eso sí, no puede decirse que los datos de 'Llaman a la puerta' sean deslumbrantes, pues este fin de semana ha acumulado 14,2 millones de dólares, algo menos de lo que se esperaba inicialmente. De hecho, ni siquiera ha sido la película de la que más entradas se han vendido esta semana, pues ese honor ha sido para '80 for Brady'.

'80 for Brady' es una comedia alrededor de la Superbowl protagonizada por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field. Distribuida por Paramount, el estudio se sacó de la manga una curiosa estrategia para animar a que más gente se acercase a verla: rebajar el precio habitual de las entradas. De esta forma, 1,3 millones de espectadores se acercaron a verla -lo cual se traduce en unos ingresos de 12,5 millones-, mientras que 'Llaman a la puerta' se quedó en 1,1.

Thank you to all who made @KnockAtTheCabin the number one film this weekend! I am pinching myself that this is the seventh time this has happened to me. This is the fourth in a row with @UniversalPics. Much love to James Cameron, he’s a hero to me. Glad to be in theaters with you