Marvel tiene un grave problema con los efectos visuales: casi nadie quiere trabajar con ellos y lo comparan con "el séptimo nivel del infierno"

Marvel reina en Hollywood de forma indiscutible, algo que el estudio aprovecha siempre que tiene la ocasión. Hasta ahora parecía que en Hollywood estaban encantados con su universo cinematográfico, pero acaba de saltar la liebre de que Marvel tiene un grave problemas entre manos, ya que cada vez más son los artistas de efectos visuales que se niegan a trabajar para ellos.

Ha sido en la web The Gamer donde se han recopilado multitud de quejas vertidas en Reddit, principalmente de un artículo que destaca que "Marvel tiene probablemente la peor metodología de producción y gestión de VFX que existe", siendo varios los trabajadores que comentan que han pedido no volver a trabajar en producciones de dicho estudio. Algunos no han podido evitar seguir colaborando con ellos y muy contentos no están: "Llevo casi tres años seguidos de Marvel. Bienvenido al séptimo nivel del infierno".

Las quejas se centran tanto en unas fechas límite poco razonables teniendo en cuenta la multitud de cambios que van solicitando como en el hecho de que a la hora de la verdad cada vez son menos exigentes con el resultado final: "Si no habéis notado ninguna caída en la calidad del CGI después de 'Vengadores: Endgame', eso es que han conseguido rebajar el estándar para todos porque esto es el nuevo estándar financiero". Y también aplica a sus producciones televisivas: "Evito las series de Marvel como la peste".

Además, se trata de una queja recurrente, pues cuando alguien escribió un mensaje en Reddit lamentándose por haber dejado pasar la oportunidad de trabajar en un proyecto de Marvel, llegó una dosis de realidad dejando claro que colaborar con ellos dista mucho de ser la panacea:

Con todo, algunos podrán argumentar que estos mensajes no dejan de ser anónimos que podrían o no haber trabajado realmente con Marvel, pero es que esta oleada de quejas ha llevado a que alguien que ha colaborado en varias películas suyas alce la voz de forma pública:

Working on #Marvel shows is what pushed me to leave the VFX industry. They're a horrible client, and I've seen way too many colleagues break down after being overworked, while Marvel tightens the purse strings. https://t.co/FacGBfnYmG