'Paddington 2' es la película mejor valorada de todos los tiempos en Rotten Tomatoes (y no me sorprende)

No me canso —ni me cansaré— de reivindicar, recomendar y poner por las nubes esa auténtica maravilla titulada 'Paddington 2'. Su calidez, todo el amor que profesa por el séptimo arte, su magistral ejecución y su capacidad para hacerme llorar a lágrima viva como una Magdalena superaron incluso las elevadísimas cotas de calidad de una primera parte que ya me derritió el corazón, dando a las nuevas aventuras del osito parlante un puesto en mi listado particular con lo mejor de 2017.

Es por esto que no puedo evitar alegrarme sobremanera de que 'Paddington 2' se haya convertido por méritos propios en la película mejor valorada de la historia del controvertido sitio web Rotten Tomatoes, consiguiendo recopilar 164 críticas, todas ellas positivas. Un glorioso 100% —en absoluto relacionado con su nota media, en la que es superada por otras cintas— que sitúan al filme británico por encima de 'Toy Story 2', largometraje que también ostenta una puntuación perfecta, pero con tan sólo 163 reseñas acumuladas.

Para celebrar este nuevo récord, el director de ambas partes de 'Paddington' Paul King, ha escrito una pequeña nota en la habla sobre todo ese amor que transpira cada uno de los fotogramas de su último trabajo. Obra que ya ha superado los 150 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.