Las 28 mejores películas de 2017

Ha llegado la hora. Durante los últimos meses he ido actualizando una lista de las películas más recomendables de este año pero con la llegada de diciembre queríamos hacer una nueva y definitiva selección con el mejor cine estrenado en 2017 que incluyese la participación del equipo de ESPINOF.

Así que a continuación vas a encontrar un listado con las 28 películas que más nos han asombrado, divertido, emocionado o impactado a los largo de estos doce meses. Más abajo puedes consultar las listas individuales de los editores, por si tienes curiosidad y quieres comprobar con quién coincides más. Una aclaración importante: hemos tenido en cuenta el calendario español de estrenos, por eso hay algunas producciones de 2016.

'La La Land' es una película como las que se hacían antes, pero tremendamente moderna. Es nostálgica, romántica, mágica y única. Y funciona como retrato de una generación a esa generación que sueña pero lo da todo por perdido. Un empujón para que no se rindan. Un brindis por seguir soñando.

Las grandes interpretaciones no son lo único, pero resumen las virtudes del film. Su modestia visual transmite la sensación de que el director protege a sus personajes, respetando su dolor, desviando la vista y dándoles su espacio. Pero los captura intentando superarlo de forma fiel a la vida que conocemos, ofreciendo una visión diferente de la familia y una resolución hermosa y atípica, que pocos cineastas se atreven a intentar.

Independientemente del formato en que se vea, 'Dunkerque' no dejará de ser una auténtica obra maestra. Su pericia a la hora de gestionar el tiempo, su asfixiante atmósfera y su magnífico diseño de producción, sumados a una factura impecable, continuarán dando forma a una de las cintas más importantes de lo que llevamos de siglo.

La puesta en escena busca la naturalidad por encima de todo, matizando así las peculiaridades de la historia al hacer que todo sea accesible y cercano. No faltan detalles que remarcan el absurdo de ciertas situaciones, normalmente a través de los inspirados diálogos, pero nunca se regodea en ello. 'Toni Erdmann' es una joya, una propuesta que se disfruta mucho durante su visionado, pero que va creciendo paulatinamente a medida que piensas en ella.

James Gunn ha conseguido lo impensable: superar su anterior éxito. No sólo tiene el humor y lo asombroso de la original, es más madura y emocionante. Sientes que James Gunn ha supervisado y cuidado cada detalle; Marvel le ha dado más libertad y más dinero, y se nota. Es todo lo que sueñas cuando te venden una superproducción de autor. Una aventura única, todo lo que le podemos pedir a Hollywood y más.

'Verano 1993' es un pequeño milagro, una pequeña joya de esas con las que uno se topa muy de vez en cuando, donde la sencillez y el talento se unen para regalarnos un trocito de vida, nostálgico, sensible y bello. Una de las cintas más conmovedoras del cine español de los últimos años.

Va más allá de sus referentes, sus interpretaciones, sus efectos especiales e, incluso, más allá de la saga original —a la que refernecia sin especial hincapié—. Su sensibilidad, su sentido del espectáculo, sus redondos personajes y la intachable labor de su director son sólo factores en una ecuación que aúna arte y entretenimiento para dar lugar al cierre perfecto a la que, probablemente, sea una de las trilogías más sólidas y consistentes de todos los tiempos —si no la más—.

Una película en la que Aronofsky ha podido hacer literalmente lo que le ha dado la gana y se nota mucho que ha disfrutado de esa libertad y no se ha cortado nada en este cóctel de religión, drama, terror y más cosas. Es algo que se debería aplicar a cualquier cinta, pero aquí más que nunca procede lo de verla para valorar por ti mismo, porque me parece impensable poder recomendársela o no a cualquiera. Su mezcla de fascinación y desesperación es así de especial.