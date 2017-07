Las 17 mejores películas de la primera mitad de 2017

Acabamos de dejar atrás el ecuador de 2017 y es un buen momento para hacer balance de las novedades que hemos visto hasta ahora. La semana pasada, Albertini publicó una lista con las mejores series de estreno de la temporada 2016/2017 y me animó a recopilar lo más recomendable que ha llegado a las salas de cine en los primeros seis meses del año.

Evidentemente es una selección personal. Mi idea es ofrecer al lector la oportunidad de descubrir o recuperar títulos que quizá pensó que no merecían la pena o que no pudo ver en su momento y puede acceder a ellos en el formato doméstico. Son las películas que considero imprescindibles de todas las que se han estrenado desde el 1 de enero al 30 de junio en la cartelera española, motivo por el cual la mayoría de producciones son de 2016.

¿Empezamos?

'Silencio' ('Silence', 2016)

Martin Scorsese por fin pudo realizar un proyecto que llevaba décadas intentando poner en marcha. Nos lleva al Japón del siglo XVII para reflexionar sobre la fe, la voluntad y la naturaleza del ser humano. Una película preciosa y densa, que impresiona y deja huella.

'La ciudad de las estrellas' ('La La Land', 2016)

Damien Chazelle cautivó al mundo con este hermoso musical romántico que recupera la magia del Hollywood clásico. Plagado de homenajes realizados con estilo, la historia de esta pareja y sus sueños (Ryan Gosling y Emma Stone, ganadora del Oscar) se vive como una gran fiesta de melancólica resaca.

'Loving' (2016)

Jeff Nichols suma otro sólido drama a su interesante filmografía. Hay en 'Loving' momentos de típico telefilme de sobremesa basado en hechos reales, pero se disculpan por la sensibilidad del cineasta, una poderosa historia y un fabuloso reparto (sólo Ruth Negga fue nominada al Oscar, si bien Joel Edgerton y Michael Shannon también sobresalen).

'Toni Erdmann' (2016)

Maren Ade firma esta maravillosa tragicomedia que toca grandes temas mientras explora la particular relación entre un padre y su hija, sumergida en una crisis que no quiere asumir. Está en marcha el inevitable remake de Hollywood y, salvo sorpresa mayúscula, sólo logrará hacer aún más evidentes los méritos de la autora alemana, capaz de hacer que 160 minutos parezcan 90.

'Múltiple' ('Split', 2016)

M. Night Shyamalan comenzó a recuperar el favor del público y la crítica con 'La visita', éxito que le lleva a este otro thriller más serio donde se apoya en un extraordinario James McAvoy para desarrollar una trama cargada de sorpresas que vuelve a filmar con su habitual talento. Y claro, deja otro giro sorpresa al final: el teaser de la secuela más esperada por los fans del director.

'Manchester frente al mar' ('Manchester By The Sea', 2016)

Kenneth Lonergan es un autor a seguir, capaz de dotar de personalidad y frescura a un drama aparentemente convencional. Cuida los detalles y la psicología de sus personajes, auténticos y complejos, y se apoya en ellos para contar historias donde juega con las expectativas y los recursos narrativos, componiendo un relato único. Casey Affleck ganó un merecido Oscar.

'Melanie: The Girl with All the Gifts' ('The Girl with All the Gifts', 2016)

Colm McCarthy consigue que su película destaque en el saturado subgénero de muertos vivientes/zombis/infectados. Además de una inteligente puesta en escena y frenéticas escenas de acción, el guion ofrece un interesante giro: la heroína forma parte de los monstruos que aterran a los humanos, desesperados por recuperar el control del planeta. Un thriller sólido e ingenioso.

'Moonlight' (2016)

Barry Jenkins se inspira en la belleza del cine de Wong Kar-wai para dar forma a una historia de amor que, como todas las grandes historias, tienen suficientes matices para diferenciarse del resto pero van más allá de sus rasgos únicos para hablar de todos nosotros, de lo que sentimos y lo que deseamos. Con un reparto en estado de gracia, 'Moonlight' es un pequeño milagro, puro cine. Puede que durante un tiempo sea recordada injustamente por "arrebatar" el Oscar a 'La La Land' pero eso pasará, es una anécdota que no debería ensombrecer sus méritos.

'Jackie' (2016)

Pablo Larraín se consolida como una de las miradas más personales y apasionantes del panorama internacional. Tiene la rara habilidad de hacer especial cada escena, cada diálogo, cada gesto. Y es capaz de saltar con éxito de un retrato de Pablo Nerura a uno de Jackie Kennedy, en el mismo año, creando dos relatos sorprendentes y únicos. Sí, Natalie Portman está fabulosa pero me quedo con la clase de un narrador extraordinario.

'Swiss Army Man' (2016)

Dan Kwan y Daniel Scheinert, alias Daniels, logran dejar huella con su ópera prima, una de las películas más arriesgadas, originales, absurdas e imprevisibles que vas a ver en tu vida. No exagero. Ya que divierta o emocione, dependerá de cada uno. Esta comedia-dramática-romántica-existencialista no deja indiferente: la amas o la odias. No volverás a mirar a Daniel Radcliffe de la misma forma.

'La vida de Calabacín' ('Ma Vie De Courgette', 2016)

Claude Barras orquesta un precioso y triste cuento sobre unos niños en busca de hogar. La mezcla de tragedia e inocencia de la historia, la sensibilidad e ingenio del autor, y la animación stop-motion (sencilla y humilde, con encanto) se combinan maravillosamente en una película imprescindible, realmente dirigida a todos los públicos.

'Logan' (2017)

James Mangold destrozó las expectativas y las limitaciones asociadas al moderno cine de superhéroes con este adulto, violento y emocionante drama crepuscular. Una prueba de que el subgénero no está agotado; sólo hace falta un enfoque atrevido, un cineasta adecuado y suficiente libertad por parte del estudio. Al final, como quedó claro aquí, ganamos todos.

'Doña Clara' ('Aquarius', 2016)

Kleber Mendonça Filho va trazando un retrato aparentemente amable del mundo de su protagonista mientras, poco a poco, añade elementos incómodos y sumerge al espectador en un auténtico thriller cotidiano. Pese a la localización brasileña, una vez más, las grandes historias/películas extienden su discurso más allá de sus singularidades. Todos, en mayor o menor medida, podemos sentirnos identificados con los conflictos de Doña Clara (fantástica Sonia Braga).

'Crudo' ('Grave', 2016)

Julia Ducournau sorprende con este relato de autodescubrimiento y madurez, con algunas de las escenas más impactantes de los últimos años. Funciona porque nos acomoda en un mundo creíble y reconocible, para sacudirnos con situaciones extrañas y violentas que representan el viaje de la protagonista. Hay mucha sangre pero no es terror: es cine libre de ataduras y concesiones.

'El otro lado de la esperanza' ('Toivon tuolla puolen', 2017)

Aki Kaurismäki sigue fiel a su peculiar estilo narrativo con esta nueva peripecia de inmigrantes ilegales y antihéroes, tras la estupenda 'Le Havre' (2011). Sus entrañables y excéntricos personajes sumados a las situaciones cómicas y absurdas ayudan a digerir el drama de este ácido relato. Ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín.

'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ('Guardians of the Galaxy Vol. 2', 2017)

James Gunn vuelve a superar el desafío de realizar un blockbuster sin perder su sello de autor, esta vez complicándolo y ampliándolo todo, como pide cualquier secuela. Una banda sonora alucinante, personajes muy divertidos y giros inesperados en una emocionante aventura para todos los públicos que supera a la primera entrega.

'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z', 2016)

James Gray nos sumerge en otra clase de aventura muy diferente a la de Marvel. Su viaje es más realista y humano, no necesita salir de la Tierra para contar la apasionante aventura de un explorador que se propuso ir más lejos que los demás, y hallar una civilización mítica. Su determinación, valentía y sacrificio son plasmadas en esta hermosa película con momentos insuperables.

Hasta aquí mi selección, mi TOP 17 de la primera mitad del año. ¿Qué películas entrarían en tu lista?