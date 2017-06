De 'American Gods' a 'Westworld': las 26 mejores series de estreno de la temporada 2016/2017

Terminamos junio y nada mejor para despedir el curso que hacer un repaso a las mejores series de estreno de la temporada 2016/2017. En Espinof hemos hecho una selección de 26 nuevas series estrenadas entre septiembre de 2016 y mayo de 2017 y que ya hemos visto su primera (en algunos casos única) temporada completa. Un puñado de series imprescindibles para estar al día de la mejor televisión actual. Comencemos:

'American Gods' (Starz)

Sabíamos que nos iba a gustar. Y así ha sido. La primera temporada de la adaptación de 'American Gods' de Neil Gaiman ha sido un viaje por el territorio de la espectacularidad, de la imaginería y la iconocidad. Para algunos, insuficiente, y en lo personal hay que reconocer que cae en la trampa de la "temporada prólogo". Pero mira, han sido ocho episodios que, si bien argumentalmente podrían haber apuntado a más, tanto a nivel de diálogo como visual han sido deliciosos.

'Atlanta' (FX)

El retrato en clave de humor de Donald Glover sobre la comunidad negra y el hip-hop en Atlanta me pareció muy dubitativo y disperso al principio. Pero el autor (creador, guionista y protagonista) de la serie fue tajante en su empeño por experimentar en el formato de los veinte minutos y eso se vio recompensado con una evolución espectacular de la serie. Hasta el punto que en 'Atlanta' podemos ver uno de los mejores episodios que ha dado 2016 ('B.A.N.') y escenas para el recuerdo en la última mitad de su primera temporada.

'Big little lies' (HBO)

'Big little lies' es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando grandes actrices de cine se comprometen, producen y básicamente se guisan su propia miniserie. Este drama que en el fondo no deja de seguir los esquemas "Mujeres desesperadas" para mostrar las caras ocultas de una comunidad escolar de clase media-alta es todo un altar a Nicole Kidman, que va a por todos los premios. Aunque en lo personal creo que se lo merecen más sus compañeras de reparto (Reese Witherspoon y Shailene Woodley).

'Buena conducta' (TNT)

Basada en la novela homónima de Blake Crouch, 'Good Behavior' es un ejemplo perfecto de que hay fórmulas que, por muy vistos que parezcan, todavía funcionan si se hacen bien. Protagonizada por una pareja de criminales unidos por casualidad que se irán conociendo más y más a lo largo de la temporada de una serie que tiene todos los ingredientes para ser un auténtico disfrute.

'The Crown' (Netflix)

'The Crown' tiene actualmente el privilegio de ser de las pocas series "caras" de Netflix que se han salvado de la aparente quema de los últimos días y semanas. El ambicioso biopic de Isabel II de Inglaterra contará con seis temporadas (aproximadamente una por década de reinado) y no podría haber comenzado mejor con ese equilibrio entre los clásicos "dramas de palacio" y la seriedad del cargo en un país "desencantado" tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

'Día a día' (Netflix)

La reimaginación de una sitcom setentera como 'One day at a time' es paradójicamente el ejemplo perfecto de lo que necesitan las comedias familiares para revitalizarse. Sin recurrir a grandes trucos, las historias cotidianas de las protagonistas de 'Día a día' es un canto a la vida que tiene en su centro diversas problemáticas sociales y una gran herencia cubana.

'Dirk Gently's Holistic Detective Agency' (BBC America)

Una de las últimas sorpresas que nos dio 2016 fue la locura total encarnada en la primera temporada de 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency', adaptación de las novelas de Douglas Adams escrita por Max Landis. Lo que comienza como la investigación de un asesinato, pronto deriva en senderos de lo desconocido que no desvelaré por aquí porque prefiero mantener el misterio.

'Feud: Bette and Joan' (FX)

Hay que reconocer que la última propuesta estrenada de Ryan Murphy, 'Feud', podría haber salido mejor. El relato sobre la mítica rivalidad entre Joan Crawdford y Bette Davis (Jessica Lange y Susan Sarandon) es importante por su discurso en torno a las oportunidades laborales que tienen las mujeres, concretamente en Hollywood. También hay que destacar el empeño de Ryan Murphy por tener un equipo mayoritariamente femenino tanto detrás como delante de las cámaras.

'The Good Fight' (CBS All Access)

Hay que querer a Robert y Michelle King. Tras el final de 'The Good Wife' y la genialidad de 'Braindead', el matrimonio vuelve con el spin-off de la serie de abogados con Diane como cabeza de cartel, un escándalo financiero como punto de partida y la herencia de ser de los que mejor tratan temas de aspectos legales de actualidad, tecnología e Internet.

'The Good Place' (NBC)

Si me dicen que Mike Schur ('Parks & Rec', entre otros) está haciendo una serie con Kristen Bell y Ted Danson os aseguro que ya me tienen medio convencido. Aunque con un poco de polémica con su final, 'The Good Place' logra sobrevivir meritoriamente a su premisa y ofrecernos grandes episodios que derrochan humor y simpatía.

'The Handmaid's Tale' (Hulu)

Para muchos es ya la serie de 2017. La adaptación que la plataforma de streaming ha llevado a cabo de la novela de Margaret Atwood es fantástica en todos los sentidos: es emotiva, cruda, es reflexiva y Elisabeth Moss puede que esté ante el papel de su vida (y eso que ha tenido papelazos en su carrera) como Defred.

'Legion' (FX)

Ahora que también ha terminado la tercera temporada de 'Fargo', no está de más volver a reivindicar el ejercicio de narrativa visual con el que Noah Hawley se explayó durante la primera temporada de 'Legion'. El usar a un personaje relativamente desconocido fuera de las viñetas da una oportunidad de oro para desarrollar una gran historia con una libertad y margen de maniobra inusitado en el género. El resultado ha sido una serie realizada de forma casi impecable y cuyos episodios entraban como agua por muy largos que fueran.

'Luke Cage' (Netflix)

Casi en el lado contrario, con mayor escepticismo por parte de crítica y público, es la tercera serie de Los Defensores marvelitas. Si bien a nivel argumental no aporta nada al mundo heroico, 'Luke Cage' es un esmerado retrato de la comunidad afroamericana de la Nueva York del siglo XXI. Es una serie urbana y que, al igual que hace 'Feud' con las mujeres, reivindica la diversidad racial tanto delante como detrás de las cámaras.

'The OA' (Netflix)

Todos los años tiene que haber una serie que divida a la audiencia y he de reconocer que yo me encuentro entre los detractores de 'The OA'. Esto no quiere decir que no crea que es una de las series de la temporada. La propuesta tan independiente como inclasificable que traen las mentes pensantes de 'Another Earth' es una reflexión filosófica en torno a la vida y nuestro papel en ella.

'One Mississippi' (Amazon)

Dentro de la tendencia de las series autobiográficas (o semiautobiográficas) nos encontramos el duro relato de Tig Notaro, que hace poco más de un lustro sufrió un año horrible en el que se juntaron la muerte de su madre y una doble mastectomía causada por cáncer de mama. En 'One Mississippi' vemos el viaje de Tig, presentadora de un programa de radio, al lugar donde se crió para despedirse de su madre. Una serie de tono tan deprimente como contundente.

'Por trece razones' (Netflix)

No podíamos dejarnos en esta lista uno de los estrenos televisivos que más ríos de tinta electrónica ha hecho correr en lo que llevamos de año. El suicidio de Hannah y sus consecuencias abrió todo un debate sobre la prevención del suicidio y sobre la adecuación de la serie abordando este tabú.

'Sé quién eres' (Telecinco)

Siempre es una alegría poder destacar algún estreno de ficción nacional. En este caso toca hablar de 'Sé quién eres', un impresionante thriller "de desaparición" creado por Paul Freixas con Blanca Portillo y Francesc Garrido como cabeza de cartel. Si bien hay cosas que chirrían (¿tanto pollo para unas elecciones a rector?) es una serie que engancha y que ha sabido evolucionar muy sabiamente con sus giros.

'Speechless' (ABC)

Para algunos la mejor sitcom de estreno de una network. En el empeño de ABC de mostrar numerosos modelos de familia con todo tipo de diversidades, a menudo hay colectivos que no están representadas. En 'Speechless' nos encontramos con una desternillante comedia que sigue las desventuras de una familia muy "echada pa'lante" que convive con un hijo con parálisis cerebral y muchas ganas de vivir la vida.

'Sucesor designado' (ABC)

No hay duda de que Kiefer Sutherland suele atinar eligiendo papeles. Otra cosa es el destino que sufra la serie. Pero con 'Designated Survivor' vemos a un Sutherland cómodo lidiando como presidente en una serie que mezcla 'El ala oeste' y '24', y funciona. Un buen thriller televisivo cuya mayor lacra es que sufre la tiranía de los, en este caso, veintiún episodios de las networks. Lo que hace que se de alguna que otra vuelta innecesaria a la conspiración y se diluya el resultado.

'Sweet/Vicious' (MTV)

Si 'Sweet/Vicious' se hubiera emitido en cualquier otra cadena no haría falta reivindicarla tanto. Alejándose de la frivolidad de otras de sus series pero sin olvidar el toque ligero, MTV presenta una historia sobre sexismo y la cultura de la violación en los campus estadounidenses (y la falta de actuación de la administración) protagonizada por dos justicieras que vengarán a las víctimas. Una serie interesante y que es contundente en su visión del problema.

'Taboo' (BBC)

Estoy muy de acuerdo con la definición que dimos en la review de 'Taboo': es una serie "hecha a medida para la intensidad de Tom Hardy". Y es que "intensa" es la palabra que me viene a la cabeza para definir este drama que nos lleva al fango de la Londres victoriana. Por lo demás tiene una realización fantástica y te sumerge de lleno en la trama.

'This is Us' (NBC)

Un excelente piloto fue lo que hizo falta para convencerme con 'This is us', un drama familiar creado por Dan Fogelman que también colocó esta temporada para Fox la interesante 'Pitch'. Fue un exitazo inmediato en NBC y, aunque para algunos es precisamente lo que les hace huir de la serie, una conquista corazones de manual protagonizada por los Pearsons del presente y del pasado.

'Trollhunters' (Netflix)

Lo último de Guillermo del Toro es una animación divertida e imaginativa. 'Trollhunters' cuenta con un toque exquisito de aquellas historias de aventuras infantiles de los ochenta y lo traslada, con otro toque de 'Cómo entrenar a tu dragón', a un mundo subterráneo del que Jimmy se verá como defensor por la noche.

'Una serie de catastróficas desdichas (Netflix)

Yo, enamorado de esa estética de Lemony Snicket con un toque entre Wes Anderson y Tim Burton, no puedo dejar de decir que sí a la nueva adaptación de 'Una serie de catastróficas desdichas', sobre todo contando con Neil Patrick Harris como el polifacético Conde Olaf. Visualmente es fascinante y argumentalmente es divertida, una de esas grandes series que se disfrutan de comienzo a final.

'Westworld' (HBO)

El separar dentro de una ficción un mundo "real" de otro que no lo es tiene sus peligros tanto para los guionistas, que deben preparar bien las tramas y jugar un poco al despiste, como para los espectadores, que deben buscar las pistas y "dejarse llevar" por los entresijos del parque. La primera temporada de 'Westworld' es un viaje sensacional sobre cómo percibimos la realidad y lo que consideramos como tal.

'The Young Pope' (HBO)

Paolo Sorrentino en todo su esplendor, con su sentido de la estética visual y su estilo de narración, es lo que nos encontramos con 'The Young Pope'. Jude Law está estupendo en su papel de Papa en una serie que muestra el día a día de un Vaticano desmitificado. Se habla de fe, de la humanidad de la curia, de los pecados y crímenes cometidos y de la visión sobre un líder mundial como es el sumo pontífice.