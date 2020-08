'Padre no hay más que uno 2' arrasa: la película de Santiago Segura resucita la taquilla con el mejor estreno español de 2020

Santiago Segura se arriesgó adelantando el estreno de 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' cuando todo el mundo está haciendo justo lo contrario y la jugada le ha salido muy bien, pues la película ha recaudado más de dos millones de euros durante sus cinco primeros días en salas.

Arriesgó y triunfó

Ya sabíamos que solamente durante su primer día en cines había recaudado 460.000 euros, disparando así los ingresos de los cines en un 150% respecto al mismo día de la semana anterior. Esa tendencia se ha mantenido y este pasado fin de semana los cines ingresaron más de dos millones de euros, creciendo en un 165% respecto a la semana pasada y marcando el mejor estreno de una producción española de lo que llevamos de año.

Además, la recaudación de 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' está en sintonía con lo ingresado por la primera entrega. Y es que 'Padre no hay más que uno' se hizo con 1.761.000 euros durante sus cuatro primeros días disponible. Es cierto que entonces había más competencia, pero también que no había límites de aforo ni una cantidad nada desdeñable de salas todavía cerradas.

Dirigida, coescrita y protagonizada por Segura, 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' ha demostrado que la gente quiere acercarse al cine y que uno de los grandes escollos es que las distribuidoras se están reservando para más adelantes los títulos más potentes por miedo a pinchar en taquilla por culpa del coronavirus.

Actualmente es el cine español quien está dominando la taquilla de nuestro país, pues su cuota de pantalla se ha disparado hasta el 75% este pasado fin de semana. Obviamente, el éxito de 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' ha sido esencial, pero es que 'Superagente Makey' y 'Voces' también se han colado en el Top 5 de las más taquilleras.

