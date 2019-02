¿Quién está en 'Vengadores: Endgame'? Estos son todos los personajes confirmados por ahora en la película más ambiciosa de Marvel

El estreno de 'Vengadores: Endgame' está cada vez más cerca. Ya no queda mucho para el 26 de abril, pero Marvel está haciendo muy bien su trabajo para mantener bajo llave los secretos de la película que va a culminar una aventura iniciada hace ya más de una década.

Los rumores han acompañado a la cinta incluso en lo referente a los personajes que podremos ver en ella y en Espinof queremos aclararos todo lo que sabe hasta ahora sobre qué personajes ya está confirmados que veremos de vuelta en la película y cuáles cuya presencia todavía queda en el aire.

Los personajes ya confirmados

El primer tráiler de la película nos confirmó de forma clara los regresos de Iron Man, Capitán América, Thor, Bruce Banner (y Hulk), War Machine, Rocket, Nebula, Ant-Man, Ojo de Halcón y Thanos. Es cierto que no sería la primera vez que una película muestra escenas en un tráiler que no aparecen en una película, pero lo de incluir un personaje para luego no contar con él sí que sería una enorme sorpresa.

Capitana Marvel también es obvio que se dejará caer. A fin de cuentas, la vendieron como poco menos que la última esperanza para los Vengadores al final de 'Vengadores: Infinity War'. Además, la fiebre por el merchandising y la necesidad de ir mostrándolo con antelación también ha adelantado la vuelta de Pepper Potts, Black Panther, Spider-Man, Valkyrie y Star-Lord. De poco parece que sirvió el chasquido de Thanos al final...

También se volverá a contar con Letitia Wight como Shuri, algo que confirma las declaraciones de Angela Basset, que interpretó a Ramonda en 'Black Panther', apuntando que ninguno de los dos personajes sucumbió al chasquido de Thanos.

Un detalle que apunta a confirmar las teorías de que los viajes en el tiempo van a jugar un papel esencial en la trama es el confirmado regreso de Tilda Swinton como El Anciano, personaje que interpretó en 'Doctor Strange' y que fallecía en dicha película. Algo parecido podría asociarse a la vuelta de Crossbones, pero Frank Grillo aclaró que se trataba de un flashback y que iba a ser su última aparición en una cinta del universo Marvel.

¿Será también un flashback la forma de manejar la reaparición de Gamora tras su muerte en 'Vengadores: Infinity War'? Zoe Saldaña básicamente confirmó su regresó a través de su cuenta de Instagram, pero ningún detalle adicional se sabe al respecto. Otro que aprovechó esa red social para dejar caer su presencia en 'Vengadores: Endgame' ha sido Benedict Wong, que da vida a Wong, al igual que hizo Evangeline 'La Avispa' Lilly,

Por su parte, Dave Bautista no solamente anunció su aparición en 'Vengadores: Endgame', ya que incluso aclaró que Drax iba a tener varias magníficas escenas en la película. En el caso de Jon Favreau se quedó con las ganas de ver la escena que había rodado para 'Vengadores: Infinity War', pero Happy Hogan también estará de vuelta en la cuarta entrega.

Hay varios actores que han jugado al despiste tras los eventos en 'Vengadores: Infinity War', pero Benedict Cumberbatch ya había señalado que el Doctor Strange aparecería en 'Vengadores: Endgame' tiempo atrás. Algo similar sucede en los casos de Bucky y Falcon, aunque Anthony Mackie lleva tiempo insistiendo en que este último no va a aparecer. Cuesta creerle.

Las filtraciones del rodaje también han aclarado que podemos contar con las presencias de la Bruja Escarlata, Mantis y, lo más sorprendente de todo, Loki. Recordemos que el personaje interpretado por Tom Hiddleston fallecía al inicio de 'Vengadores: Infinity War', pero ciertas imágenes que han aparecido sugieren que en 'Endgame' volveremos a ver la mítica batalla final de 'Los Vengadores', algo que aumenta los rumores de la utilización de los viajes en el tiempo.

Hay diversas teorías sobre la vuelta de Visión, pero no hay nada claro aún al respecto. Teniendo en cuenta que va a protagonizar su propia serie junto a la Bruja Escarlata daremos por buenas unas declaraciones suyas comentando que 'Infinity War' era la película más enorme que había hecho y que todavía faltaba la siguiente...

Por último, hasta vuelve Dum-E, uno de los robots ayudantes de Tony Stark que acabó destruido cuando su casa saltó por los aires en 'Iron Man 3'.

Las apariciones por confirmar

IMDB no es la fuente más fiable a la hora de destapar exclusivas, de ahí que sea mejor apuntar solamente como una posibilidad la reaparición de Harley Keener, el chaval interpretado por Ty Simpkins en 'Iron Man 3'. Su vuelta yo al menos la entendería como una pista de que Robert Downey Jr. va a abandonar la saga...

Otro regreso que está en el aire es el de Okoye, ya que el personaje con el rostro de Danai Gurira seguía con vida al final de 'Infinity War', pero nada se ha sabido sobre su participación en 'Endgame'. Tampoco ha habido tiempo para más en la campaña promocional y resulta poco probable que no esté deseando vengar la muerte de T'Challa.

El final de 'Ant-Man y la Avispa' dejó con muchas dudas al público. Una ya la resolvió el primer tráiler de 'Endgame', pero parece ser que Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas) también participan en la película, o al menos eso fue lo que apuntó Sebastian Stan en una entrevista pero perfectamente podría tratarse de una escena eliminada.

Para el final dejamos a Nick Fury y Maria Hill, pues están confirmados los regresos de Samuel L. Jackson y Cobie Smulders para 'Spider-Man: Lejos de casa', pero no para 'Endgame', ¿los reservará Marvel para la nueva aventura del trepamuros o también aparecerán aunque sea brevemente aquí?

No dudéis en hacernos llegar cualquier pista sobre los personajes todavía no confirmados -no me olvido de Groot, del que no se sabe nada por el momento- e indagaremos a fondo al respecto.