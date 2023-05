La serie maldita que unía a dos de los mejores monstruos del cine de ciencia ficción y que nunca podremos ver: por qué Disney enterró en una caja fuerte un anime que prometía ser histórico

Nadie duda de que Alien y Depredador son de los mejores monstruos que nos ha dado el cine de ciencia ficción. Es cierto que ambos ya cruzaron sus caminos en dos películas, pero ninguna de ellas estuvo a la altura de lo que uno esperaría de un enfrentamiento tan épico. Lo que quizá algunos nos sepan es que también estaban llamados a enfrentarme a un anime en forma de serie que Disney enterró en su caja fuerte tras comprar Fox.

"Está lista"

El proyecto de un anime de 'Alien vs. Predator' nació cuando 'Alien Covenant' todavía no era más que una idea de Ridley Scott y 'Predator' todavía no existía. Joshua Izzo, antiguo director de licencias de 20th Century Fox, vendió la idea señalando que la compañía era propietaria de multitud de cómics protagonizados por ambos personajes a lo largo de los años.

El plan inicial era que en Japón se estrenase en televisión y lanzarla de forma directa al mercado doméstico en el resto del mundo, pero eso nunca llegó a suceder, tal y como ha destacado recientemente el propio Izzo:

En Disney, en los estudios 20th, hay 10 episodios de una serie de anime de Alien vs. Predator que yo produje. Está terminada. Está lista. Está mezclada; está terminada. Fue producida e ideada por Eric Calderon y Dave Baker, dos tipos con un talento increíble.

En su momento se confirmó que el director de esta serie de 'Alien vs. Predator' iba a ser Shinji Aramaki ('Blade Runner: Black Lotus'), algo que nunca se llegó a confirmar, como tampoco de forma tan clara que este anime estuviese listo para estrenarse y que simplemente fuese Disney la que se negase a ello. Eso sí, tenemos más detalles sobre ella, pues Izzo también ha desvelado dónde se habría situado dentro de la saga:

Se sitúa muy lejos en el futuro, y así dijimos "no competirá con nada que esté sucediendo en la línea temporal de las películas". Así que si alguna vez queremos hacer otra película o contar alguna de las historias de la Tierra, todo está bien. No se solapará, no pasará nada.

Por desgracia, la serie nunca llegó a estrenarse, probablemente en parte por los fracasos comerciales sufridos por 'Alien: Covenant' y 'Predator', a lo que hay que añadir el hundimiento del mercado del formato físico con el auge del streaming, por lo que conseguir beneficios por esa vía parecía complicado. Y la idea de vendérselo a Netflix tampoco sonaba demasiado bien a Disney...

Todo eso llevó a que en Disney optasen por hacer un reseteo de ambas franquicias. De hecho, ya hemos visto los primeros resultados de ello con la la notable 'Predator: La Presa', mientras que de 'Alien' hay una serie en marcha capitaneada por Noah Hawley ('Legion') y una película dirigida por Fede Álvarez ('No respires').

Habrá que ver si estas nuevas informaciones hacen que podamos ver algún día este anime de 'Alien vs. Predator', pero no contaría yo con ello, que han pasado demasiados años como para que en Disney cambien de idea.

