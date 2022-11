Vuelve uno de los monstruos más míticos del cine de ciencia ficción: la nueva película de 'Alien' ya tiene protagonista y confirma que la franquicia está viva y coleando

Tras el estreno de la irregular 'Covenant' en 2017, y con permiso de la miniserie digital basada en el magnífico videojuego subtitulado 'Isolation' —puede que lo mejor de la franquicia en años—, la saga 'Alien' ha pasado el último lustro dando palos de ciego a la espera de un proyecto que vuelva a colocar al xenomorfo en el lugar que merece dentro del género del terror y la ciencia ficción.

Después de que la quinta entrega cinematográfica numerada, que funcionaría como secuela directa de 'Aliens' bajo la dirección de Neill Blomkamp, terminase cayendo en saco roto, la licencia, ahora en manos de Disney, ha estado buscando el modo de continuar, y no fue hasta diciembre de 2020 que encontró su camino.

El regreso del xenomorfo

Por aquél entonces, en el marco del Disney Investor Days se confirmó que Noah Hawley —'Fargo'— se encontraba trabajando en una serie precuela. Más tarde conocimos que estaría ambientada a finales del siglo XXI, que no empezaría a rodarse hasta 2023 y, lo que es más importante, que también había una nueva película en marcha capitaneada por Fede Álvarez, director de la fantástica 'No respires' y del brutal remake de 'Posesión infernal'.

Ahora, para calma del fandom, ha trascendido que esta nueva 'Alien' no sólo continúa viva y coleando, sino que ya ha encontrado a su principal candidata para el papel protagonista. Esta no será otra que Cailee Spaeny, a quien hemos podido ver en títulos como 'The Craft: Legacy', 'Pacific Rim Insurrección' o 'Malos tiempos en el Royale', y que dará vida a un personaje que, por el momento, continúa siendo una incógnita.

Desgraciadamente, y tal y como ocurrió con 'Predator: La presa', todo parece indicar que la 'Alien' de Fede Álvarez terminará relegada a la pequeña pantalla, ya que su lanzamiento en territorio estadounidense se efectuará en la plataforma Hulu. Esto, a falta de confirmación, significaría que en territorio español la veríamos en Disney+. Menos da una piedra.

Vía | Deadline