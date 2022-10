'Smile' arrasa en la taquilla de Estados Unidos con una sonrisa y en España triunfa la confusión con el reestreno de 'Avatar'

Puede que sea porque ya se ha dado el pistoletazo oficial a la Spooky Season 2022 o, simplemente, porque ya sabemos que el cine de terror continúa siendo uno de los grandes reclamos para las salas, pero, para sorpresa de nadie, 'Smile', el largometraje de Parker Finn llamado a ser el gran fenómeno del año dentro de su género, ha debutado en el mercado doméstico arrasando en taquilla.

Durante el pasado fin de semana, la película de Paramount Pictures ha coronado el box office estadounidense tras amasar unos sorprendentes 22 millones de dólares. Esta suma supone más del triple que lo obtenido su inmediata perseguidora; una 'No te preocupes querida' que cayó en picado en su segunda semana —concretamente un 62%— para cosechar 7,3 millones de dólares más.

Muy cerca queda 'The Woman King', la épica bélica protagonizada por Viola Davis, que cae al tercer puesto en su tercera semana en cartel con 7 millones de dólares. Cerrando el top 5, casi empatados técnicamente, tenemos el estreno de la comedia 'Bros' con 4,8 millones y el reestreno de 'Avatar', que ha vuelto por todo lo alto con 4,7 millones.

La dinámica de la parte alta de la tabla demuestra que el terror original continúa teniendo un gran tirón. Y no lo digo yo, lo dice un Scott Derrickson que ha celebrado en Twitter el fantástico debut de 'Smile' trazando similitudes entre su estreno y el de 'Black Phone'; dos cintas que cuentan con presupuestos y recaudaciones de lanzamiento muy similares.

SMILE was the same budget and opened to about the same number as THE BLACK PHONE did in June.



Audiences want original horror.