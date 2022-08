"Nadie está preparado para Smile". El director del hype de terror inesperado del año nos cuenta todo sobre la película en exclusiva mundial

Falta poco más de un mes para el estreno de ‘Smile’ (2022), una de las películas de terror más inesperadas del año, cuyo hype se ha ido construyendo desde el estreno de un inquietante teaser con un hombre sonriendo que se hizo viral, y luego el tráiler, que acumula casi 20 millones de visualizaciones y fue un detonante de una conversación en redes que ha ido creciendo conforme se acerca la fecha de estreno.

Paramount la estrena mundialmente el 30 de septiembre y el secretismo a su alrededor ha hecho que genere mucha curiosidad, especialmente porque no parece ajustarse a la tendencia actual de películas de terror con drama y folk horror ni tampoco con la tendencia del slasher o el cine adolescente, pese a que su premisa podría recordar a la de la película ‘Verdad o reto’ (2017). Sin duda lo que más sorprende es que sea una película de concepto, que no pertenezca a ninguna franquicia ni sea un reboot.

Su director es Parker Finn, un debutante casi salido de la nada (solo tiene un par de cortos en su haber) con el que hemos tenido oportunidad de charlar en exclusiva mundial para tratar de descifrar qué película se esconde tras el tráiler ¿Una de maldiciones a lo ‘The Ring’ (2002)? ¿Un terror psicológico más abstracto y subjetivo? ¿Ambas cosas a la vez? Todo lo que se puede saber sin desvelar ninguna de sus sorpresas nos lo ha revelado en una amplia entrevista que os ofrecemos completa.

Entrevista exclusiva con Parker Finn, director de 'SMILE'

Espinof: No hemos podido ver demasiado de la película, tan solo un teaser. Parece que ha aparecido de la nada y con solo unos segundos se hizo viral. Explícanos. ¿Qué es Smile?

Parker Finn: Estamos muy contentos de haber podido hacer la película en secreto, y de repente sacarla de golpe y poder sorprender a todo el mundo, lo hemos pasado muy bien planeando eso. Smile cuenta la historia de una psiquiatra que tiene un encuentro muy bizarro con un paciente y después empieza a experimentar una serie de sucesos imposibles y aterradores que no puede explicar y empieza a pensar que algo diabólico ha entrado en su vida.

Laura Hasn't Sleep

E: Tu corto ‘Laura hasn’t sleep’ parece estar relacionado con ‘Smile’, ¿hasta qué punto esta se inspira en el mismo o están conectados.

PF: Lo rodé en 2019 y se convirtió en la pizarra en la que nació ‘Smile’ hay muchos paralelismos entre ambas y comparten un mismo ADN, pero las veo como parientes espirituales, cualquier que haya visto el corto reconocerá muchas de las amenazas que recorren la película, pero esta es algo muy independiente a su vez, quise hacer algo que se sostuviera por sí mismo, lo que es interesante es que la actriz Caitlin Stasey, que es la protagonista del corto aparece en ‘Smile’.

E: Es la chica con la sonrisa más terrorífica del tráiler, ¿verdad?

PF: Si, esa sonrisa es asombrosa, definitivamente.

E: Además vende la película. ¿Es suya al cien por cien? ¿No hay postproducción o filtros para hacerla más terrorífica como en ‘Verdad o reto’?

PF: Era muy importante para mí que cualquier sonrisa viniera de la actuación del actor, es algo en lo que trabajamos mucho. No quería ni efectos especiales ni CGI ni nada de eso, creo que es más siniestro, extraño e inquietante apoyarse en las capacidades humanas y no dejamos de probar hasta que logramos lo que queríamos.

E: ¿Qué truco, como director, utilizaste para que esas sonrisas dieran tanto miedo?

PF: Bueno, suelo pararme a pensar qué es lo que me da miedo a mí y antes de trabajar con cualquiera de los actores en realidad practiqué la sonrisa y la desarrollé yo mismo en mi casa, para hacerme a la idea de qué transmitía y a la hora de enseñárselo a los actores lo habrías encontrado muy divertido de estar allí, conmigo frente a los actores mirándonos y sonriéndonos el uno al otro hasta que conseguíamos el punto correcto.

En el proceso de rodaje todo se basa en las decisiones que haces, cada pequeño detalle marca la diferencia por lo que influyen desde las lentes que elegimos, la forma de iluminar, y cómo el personaje está colocado frente al resto de elementos, todos esos elementos alrededor, todos los ingredientes suman para conseguir esos momentos siniestros e irreales.

E: ¿Podrías darnos alguna pista sobre el metraje de la película? Tenemos pocas pistas sobre demasiadas cosas.

PF: Definitivamente está por encima de los 90 minutos, pero al mismo tiempo no llega a las dos horas. Lo divertido de todo esto es que pudimos sacar un tráiler al mundo y es alucinante poder observar la reacción de todo el mundo al concepto que presenta, pero lo que es realmente emocionante es saber que la película está realmente llena de sorpresas adicionales que estoy seguro que van a coger al público por sorpresa y poder mostrarles algo que estoy seguro que no han visto antes.

E: ¿Lo has comprobado al pasarla frente a público, en test screenings o pases privados?

PF: Ha pasado por todos los procesos típicos de los estudios que llevan a un estreno en estos días, por supuesto, pero se ha mantenido bastante en secreto en el estudio y muy poca gente la ha visto y creo que es la situación óptima porque creo que cuando la gente la empiece a ver me apetece mucho observar la conversación que pueda suceder alrededor de la película porque estoy convencido de que a la gente le va a gustar hablar sobre ella.

E: ¿Hubo rodaje en pandemia? ¿Qué dificultades encontrásteis?

PF: Rodamos durante el otoño de 2021, todavía había bastante covid, con lo que trabajamos con todos los protocolos usuales, es algo que por supuesto tiene un efecto en la producción, pero teníamos una agenda muy bien calculada y nos ceñimos al plan con lo que conseguimos rodar todo lo que teníamos esperanzas de lograr.

Es una de esas cosas que al final, puede ser un impedimento cumplir de forma estricta pero al final se acaba integrando de una forma orgánica al proceso de hacer la película, y te acabas acostumbrando, en algún momento te olvidas que llevas una mascarilla, o una pantalla y todo lo demás, así que al final todo se resume en hacer lo que haya que hacer para sacar adelante la película.

E: ¿Pudiste entonces rodar todo lo que esperabas? ¿Era el presupuesto suficiente? ¿puede revelarse?

PF: Claro, sí. Cualquier producción es siempre difícil para empezar pero teníamos un gran equipo preparado para eso y pudimos lograr todo lo que quisimos. ¿El dinero con el que contamos? Esa es una gran pregunta para los productores de la película (risas).

E: ¿De dónde te viene la idea de que una sonrisa puede ser terrorífica, de dónde sale el concepto?

PF: Estaba muy interesado en explorar la idea del terror debajo de todo con lo que lidiamos cada día y me apasionaba la idea del miedo que puede producir que tu mente se rebele contra ti, al mismo tiempo me atrae la sensación cuando has vivido experiencias difíciles en la vida o llevas contigo traumas y lo empiezas a ver como una maldición, entonces me pregunté ¿Qué pasaría si todo lo que te atormenta y lo que tienes en la cabeza se convierte en una maldición de verdad que viene a por ti?

En relación a la sonrisa en sí, para mí la elección de ese gesto como representación del mal se basa en la extrañeza inherente que existe en la contradicción. Las sonrisas son una muestra de calor, amistad, amabilidad y algo que es una emoción primaria, aprendemos a sonreír de bebés incluso antes de hablar, está incorporado a la esencia de ser humano, por lo que quería comprobar si podía darle la vuelta a esa imagen y hacer que una sonrisa pudiera representar algo diabólico, amenazante y peligroso, un gesto de depredador.

E: Es interesante todo ese ángulo, ya que el tráiler parece mostrar una película con influencia de horror psicológico heredero de Polanski, y al mismo tiempo algo nuevo, dentro del reino de los creepypasta y terror virales, parece una colisión de ambos conceptos.

PF: Lo primero de todo gracias por esas comparaciones, me siento muy halagado, porque es el cine que adoro, definitivamente quise que ‘Smile’ tuviera influencias de clásicos del cine de terror de los 70, 80 y 90, pero al mismo tiempo tener una sensación de modernidad para crear algo que verdaderamente pareciera atemporal.

Por una parte es intensamente psicológico y al mismo tiempo impactantemente visceral y físico, hay unos cuantos momentos aterradores que espero que hagan a la gente saltar de sus asientos y gritar pero al mismo tiempo se apoya en una creciente sensación de malestar que, con suerte, si hubiera hecho bien mi trabajo, debería quedarse debajo de la piel después de acabarse los créditos.

E: Al final del tráiler hay un pequeño susto con un momento body horror que pone los pelos de punta y resulta muy inesperado ¿Podemos esperar otros momentos así en ‘Smile’?

PF: Si, lo más grande que puedes esperar en la película es que no debes esperar nada necesariamente. Con ‘Smile’ hemos querido desafiar lo convencional en cada esquina, adoro las películas que son capaces de sorprenderme y no puedo adivinar hacia dónde van y creo que es importante en una película de terror que continuamente se encuentren maneras inesperadas de asustarme.

Hay un montón de tipos diferentes de sustos y momentos de terror y misterios que la gente va a ir desenmarañando según avanza la película y en mi opinión no hay nada que pueda preparar a la gente para lo que va a pasar.

E: Esa imagen de la mujer con la cabeza colgando recuerda mucho a Junji Ito, ¿Eres fan de su trabajo?

PF:¡Si!, adoro a Junji Ito, mi favorito es ‘Uzumaki’, me encanta ‘Tomie’ y un montón de sus trabajos, es fantástico y creo que es uno de los mayores maestros del body horror de nuestra era.

E: ¿Cuáles son tus mayores influencias cómo director?

PF: Stanley Kubrick es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos y le tengo constantemente en la cabeza en todo lo que hago. ‘El resplandor’ es probablemente una de mis películas favoritas desde siempre, de ella me ha inspirado todas las sensaciones que genera el proceso de volverse loco de Jack Torrance, pero desde luego la forma de encuadrar y componer de Kubrick ha tenido un impacto en mi trabajo.

E: ¿Y qué películas más concretas han inspirado ‘Smile’?

PF: Los otros trabajos que han tenido impacto en ‘Smile’ son las dos ‘The Ring’, tanto ‘Ringu’ de Hideo Nakata como la de Gore Verbinski, por una parte quise que la película pareciese ese tipo de leyenda urbana viral, que de repente está completa y estás en su punto de mira, algo que inherentemente se mete dentro de la piel y les hace pensarse dos veces la próxima vez que sonrían.

Ringu

Otras películas que realmente me gustan y revoloteaban en mi cabeza cuando hacía la película es ‘Safe’ de Todd Haynes, la ansiedad que produce es muy palpable en esa película, la manera en la que nos mete subjetivamente en la mente del personaje de Julianne Moore era algo que realmente me apetecía aprender y aplicar en mi película, realmente vivir en la perspectiva subjetiva de un personaje.

Safe

Y otra película japonesa que me encanta profundamente y siempre me ha estremecido hasta el hueso es ‘Cure’ de Kiyoshi Kurosawa, me encanta su capacidad para parecer que toda ella es como un sueño o una pesadilla y en ese sentido me planteo ‘Smile’ como una pesadilla que crece constantemente según la estás mirando, incluso con la misma sensación de una pesadilla, la misma lógica, eso es definitivamente algo en lo que quería introducir.