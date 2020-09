Sylvester Stallone anuncia que prepara un nuevo montaje de 'Rocky IV' por el 35 aniversario de la película

Menuda sorpresa acaba de darnos Sylvester Stallone, ya que ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que está trabajando en un nuevo montaje de 'Rocky IV' con motivo del 35 aniversario de la que quizá sea la secuela más recordada de la franquicia creada por él mismo.

Dirigida por el propio Stallone, 'Rocky IV' giraba alrededor del enfrentamiento entre Balboa e Ivan Drago (Dolph Lundgren), un sádico boxeador soviético que en el inicio de la película acababa con la vida de Apollo Creed (Carl Weathers) en un brutal combate.

'Rocky IV' volvió a ser muy comentada hace un par de años gracias al estreno de 'Creed 2', donde también reaparecía el personaje interpretado por Lundgren. Se ve que Stallone debió ver algo en la película que no le convencía y MGM le ha dado la oportunidad de hacer un nuevo montaje del director.

Por el 35 aniversario de 'Rocky 4' va a recibir un nuevo montaje del director hecho por mí. Hasta ahora luce genial. Conmovedor. Gracias a MGM por estar oportunidad para entretener.

Adiós al robot de Paulie

Por ahora no hay muchas noticias sobre qué cambios va a introducir Stallone, pero el propio actor ha comentado en los comentarios de su publicación que el robot de Paulie se va a ir directo al vertedero porque ya no le gusta. Habrá que estar atentos a más novedades, pero por no ahora no son pocos los que se han opuesto a la decisión de prescindir del delirante robot...

Por cierto, 'Rocky IV' se estrenó en 1985, así que lo más probable es que la veamos antes de que 2020 llegue a su fin.