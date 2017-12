Taron Egerton es Robin Hood en las primeras imágenes del nuevo reboot del legendario arquero

La saga Kingsman ha hecho que el públicio se familiarice con el rostro de Taron Egerton, un joven actor británico al que también pudimos ver en 'Legend' y 'Eddie el Águila' ('Eddie teh Eagle') -y escuchar en '¡Canta!' ('Sing'). Ahora se enfrenta al que seguramente sea el mayor reto de su carrera hasta la fecha: meterse en la piel de Robin Hood en una nueva versión del legendario arquero de la que ahora os traemos sus primeras imágenes.

Junto a Egerton encontraremos a Jaime Foxx como Little John, Jamie Dornan interpretando Will Scarlett, Eve Hewson dando vida a Marian y un Ben Mendelsohn que va camino de encasillarse en los papeles de villano, pues él es el nuevo Sherrif de Nottingham. Sobre el papel todo parece demasiado familiar, pero es el enfoque de la historia donde encontramos las novedades con Robin convertido en un guerrero por la libertad que acaba de llegar de las Cruzadas.

El propio Egerton recuerda que cuando le ofrecieron el papel, poco después del estreno de 'Kingsman: Servicio secreto' ('Kingsman: The Secret Service'), no se sintió atraído por la idea. Fue Otto Bathurst, el director, quien logró que cambiase de idea con lo que quería hacer: una revisión por completo de la historia que no pudiera asociarse sin más a la época medieval. Por ejemplo, el primer acto transcurre en Siria y tiene un estilo similar a 'The Hurt Locker'.

Y es que Bathurst ve a Robin Hood como un cruce entre un anarquista revolucionario y militarizado con un libre pensador en busca de la verdad. Suena un poco a 'V de vendetta' ('V for Vendetta'), ¿verdad? La duda ahora está en ver si prescindir la ligereza en beneficio de un enfoque más sucio y realista le sentará bien al personaje. Yo encantado de ver algo así, pero la imagen que el cine ha transmitido del mismo quizá esté demasiado asentada y eso acabe jugando en su contra.

'Robin Hood' llegará a los cines el 21 de septiembre de 2018.