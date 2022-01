Tim Cook afirma que la selección de producciones en Apple TV+ va más allá de lo financiero: “Intentamos encontrar contenido que tenga una razón de ser”

No me tiembla lo más mínimo el pulso a la hora de afirmar que, bajo mi punto de vista, Apple TV+ tiene el catálogo más interesante de todas las plataformas de streaming actuales —con Filmin como principal contendiente—; sobre todo en lo que respecta a la relación entre volumen de títulos disponibles y la calidad de los mismos, ya sean producciones originales y adquisiciones para distribución.

Calidad sobre beneficios

Series como 'The Morning Show', 'La fundación', 'Calls', 'Servant' —mi favorita, de lejos— o la encantadora 'Ted Lasso' y largometrajes como 'El canto del cisne', 'CODA', o la recién estrenada 'Macbeth' de Joel Coen son buena muestra de que la división audiovisual de los de Cupertino tiene algo especial. Pero, ¿cuál es su secreto?

En la última conferencia para inversores de Apple, en la que, entre otras cosas, se han anunciado los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2022, Tim Cook, CEO de la compañía, ha dado su punto de vista al respecto: la clave es no poner el dinero y los posibles beneficios por delante del significado y relevancia del contenido.

"No tomamos decisiones puramente financieras sobre el contenido [en Apple TV+] Intentamos encontrar buen contenido que tenga una razón de ser. Nos encantan series como 'Ted Lasso' y muchas otras que tienen algún motivo para existir y puede que un buen mensaje, y que puede que hagan que la gente se sienta mejor una vez acaban. Pero no creo que hayamos reducido el abanico de las cosas que estamos seleccionando. Hay mucho para elegir, y creo que estamos haciendo un buen trabajo en este momento".

Independientemente de si la estrategia funciona o no en términos comerciales —en Apple no sueltan prenda sobre el impacto específico de TV+ en cuanto a suscriptores específicos respecta—, no cabe duda de que está permitiendo dar forma a una selección de contenido impecable y que en próximos meses nos traerá títulos como 'Separación', 'El cielo está en cualquier lugar', 'Los últimos días de Ptolemy Grey' o 'Pachinko'.