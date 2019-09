Emmy 2019: 'Juego de Tronos' es la mejor serie dramática del año

La gala de los Emmys 2019 se ha cerrado anunciando la que para muchos es considerada la categoría reina: 'Juego de Tronos' ha sido elegida mejor serie dramática del año coincidiendo con su despedida de HBO.

Después de ocho temporadas, 'Juego de Tronos' llegó a su final con una tanda de episodios que generó más división que nunca, pero los votantes de los Emmys lo han tenido muy claro y la serie de HBO se ha llevado la estatuilla para casa.

'Juego de Tronos' ha derrotado a 'Better Call Saul', ' Bodyguard ' , 'Killing Eve', 'Ozark', 'Pose', ' Succession ' y 'This is Us'. Se contaba con su victoria pese a las duras críticas de los fans y lo ha conseguido.