Óscar 2020: 'Dolor y gloria', 'Mientras dure la guerra' y 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', preseleccionadas por España para la 92ª edición

Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar podrían volver a Hollywood para traer un nuevo Óscar al cine español. La Academia ha anunciado las tres películas preseleccionadas para representar a España en la 92ª edición de los premios más famosos de la industria del cine: 'Dolor y gloria', 'Mientras dure la guerra' y 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.

¿Almodóvar vs. Amenábar?

Teniendo en cuenta el gancho de Almodóvar en Estados Unidos y que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes (entró en el palmarés con el galardón al mejor actor para Antonio Banderas), la presencia de 'Dolor y Gloria' en la lista de candidatas es incuestionable; además, ha sido un éxito de crítica y público. Por otro lado, Almodóvar ya ha ganado el Óscar en dos ocasiones: al mejor film de habla no inglesa por 'Todo sobre mi madre' (1999) y al mejor guion original por 'Hable con ella' (2002).

'Mientras dure la guerra' es lo nuevo de Amenábar, un ambicioso drama ambientado en la Guerra Civil que supone el regreso del director al cine español. Es uno de los estrenos más esperados del año, pero claro, no podemos opinar aún porque no se ha estrenado; el 27 de septiembre llega a las carteleras. Conviene recordar que la última vez que España ganó un Óscar fue gracias a Amenábar, con 'Mar adentro' (2004), así que tiene sentido apostar por este título.

La sorpresa de la selección es un largometraje animado, 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', la adaptación del cómic de Fermín Solís que ha realizado Salvador Simó. Es una historia llamativa, de especial interés para los cinéfilos, y la animación es preciosa, por lo que no cabe descartar que los académicos sean valientes, o insensatos, y apuesten por un film de estas características. No creo, pero todo puede pasar.

Personalmente, opino que la de Almodóvar tiene más opciones aunque, repito, todavía no he visto la de Amenábar. ¿Qué opináis vosotros? El 5 de septiembre se revelará cuál es la película elegida para representar a España en la carrera por el Óscar al mejor film de habla no inglesa.