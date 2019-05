Antonio Banderas recibe un merecido reconocimiento como mejor actor en el Festival de Cannes

Este verano Antonio Banderas celebrará su 59 cumpleaños con un nuevo y prestigioso trofeo en su vitrina. El actor malagueño se ha alzado con el premio a la mejor interpretación masculina gracias a la última película de Pedro Almodóvar, 'Dolor y gloria'

Héroe nacional

Antonio Banderas es un grande. Desde sus primeros trabajos con Pedro Almodóvar, etapa iniciada en el ya lejano 1982 con 'Laberinto de pasiones', hasta este 'Dolor y gloria', la carrera de ambos se resume a la perfección en el último trabajo del director. Pero Banderas es mucho más que el chico Almodóvar. Es mucho más.

Desde su salto a Hollywood con 'Los reyes del mambo tocan canciones de amor' y, sobre todo, sus intervenciones en 'Philadelphia' y 'Entrevista con el vampiro', la carrera de Antonio Banderas ha sido un ejemplo de tenacidad, entrega y pasión.

Una carrera imparable a las órdenes de los más grandes: Jonathan Demme, Alan Parker, John McTiernan, Terrence Malick, Brian De Palma o Woody Allen han sido algunos de los directores que han cantado acción al protagonista de 'La piel que habito', tal vez la favorita personal de todas las colaboraciones con el director que lo dirige en 'Dolor y gloria', por la que se ha llevado un más que merecido premio y reconocimiento a una trayectoria inaudita en nuestro cine.

Y es que los últimos años de Banderas dan para una película sobre los últimos años de Banderas. A pesar de su carisma, capaz de llenar cualquier proyecto por donde aporte su granito de arena, los títulos que ha presentado en los últimos años han provocado alguna sospecha sobre el actor.

'Bullet Head: Trampa Mortal', 'Mariposa negra', 'Actos de venganza', 'Security' o 'Gun Shy' son algunos ejemplos de su filmografía alimenticia, algo que ha sabido conjugar con apariciones en peliculones como 'Bob Esponja: Un héroe fuera del agua' o ser lo mejor de un título tan decepcionante como la tercera entrega de 'Los Mercenarios'.

Además, tiene en cartera películas tan esperadas como 'The Hitman's Wife's Bodyguard', la secuela de la divertida comedia de acción con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, 'Los nuevos mutantes' o 'The Voyage of Doctor Dolittle', con Robert Downey Jr, Emma Thompson, Rami Malek, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez o Michael Sheen. Banderas está en todos los saraos. Esa ha sido su especialidad durante los últimos veinticinco años. Poca broma.

Lo mejor de todo es que Antonio Banderas sigue teniendo la misma ilusión contagiosa de sus inicios. Por eso siempre ha sido un favorito. Y un jugón. Felicidades.