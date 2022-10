"Me siento como una novata en su primer día". Ana Rosa Quintana vuelve a la televisión después de un año de parón debido a su enfermedad

Ana Rosa Quintana vuelve a la televisión. Tras un año alejada del plató de 'El programa de Ana Rosa', debido a su enfermedad, la presentadora volverá a Telecinco a partir del próximo lunes 10 de octubre.

El 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana anunció que dejaría 'El programa de Ana Rosa' debido al cáncer de mama que estaba sufriendo. Tras varios intentos de retomarlo, pospuestos siguiendo las recomendaciones médicas, finalmente la periodista ha anunciado su regreso al plató el próximo lunes.

Superada la enfermedad, Quintana se incoporará a la temporada a la temporada 19 del magacín matinal de entrevistas y repaso de la actualidad. Así ha anunciado la presentadora su regreso:

Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina.

Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir.