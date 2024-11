"Estoy estupefacto". Iker Jiménez pide perdón y tomará medidas tras la polémica con un reportero de 'Horizonte'

Por si no fuera suficiente que Mediaset siga sin poner filtros al altavoz de bulos que es 'Horizonte', recientemente el programa se ha visto salpicado por otra polémica. Iker Jiménez ha asegurado que no volverá a contar con Rubén Gisbert, después de que el reportero fuera cazado manchándose de barro a propósito para las cámaras.

"Estoy francamente disgustado"

No sorprende a nadie que salga a la luz una de las miles de malas praxis atribuidas a 'Horizonte'. Causó especial revuelo ayer en redes un vídeo en el que se mostraba al reportero Rubén Gisbert manchándose de barro aposta en Alfafar antes ser grabado para el programa especial sobre la DANA.

Poco después que el polémico vídeo se hiciera viral, el propio Iker Jiménez reaccionó en sus redes, aseguró que "tomará sus medidas" y compartió su supuesta perplejidad ante el asunto:

"No sé si es cuestión de nerviosismo. Tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a mancharse y dramatizar. No entiendo lo que ha pasado. Acabo de hablar con él y estoy estupefacto. ¿Para qué, si ya vas manchado de barro? Estoy francamente disgustado".

"Nosotros no sabíamos esto. He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle: 'No puedo contar contigo. Me has fallado'. Esta chorrada va en contra de mi ética profesional. Pido disculpas como director del programa. Asumo cualquier cosa en este proceso. Espero que Rubén dé sus explicaciones, porque es lo que tiene que hacer".

Gisbert ya se ha pronunciado sobre el tema, argumentando que lo hizo para que no se notara que era en falso directo: "Cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas, esa conexión es grabada y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas, si se supone que vengo de un garaje para que no se note que no estamos en directo. Hice eso, me equivoqué. Lo siento".

En Espinof | Hoy vuelve la Fiesta del Cine. 4 de las mejores películas que te recomendamos ver durante el gran evento de las salas españolas

En Espinof | Las mejores series de Movistar Plus+