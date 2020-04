'At Home with Olaf': Disney+ estrena una serie de cortos protagonizados por el personaje de 'Frozen'

Mientras seguimos buscando desesperadamente algún contenido en formato reducido que pueda distraer un rato a los más pequeños de la casa, a los que se les está haciendo eterno esto del confinamiento, Disney+ ha dado una alegría a sus usuarios con el anuncio de 'At Home with Olaf'.

Alguna ventaja tendrá esto de la cuarentena. Disney acaba de anunciar 'At Home with Olaf', una nueva serie de cortos surgidos del universo 'Frozen' creados por Hyrum Osmond y protagonizada por Josh Gad, ambos trabajando desde casa. La serie seguirá al muñeco de nieve favorito del mundo llevando su nueva vida de distanciamiento social.

Disney ha estado muy pendiente de sus estrenos y formatos tras la pandemia. La semana pasada, el estudio anunció que su en teoría franquicia en potencia, 'Artemis Fowl', con Judi Dench y Colin Farrell, renunciaría a un estreno en salas y se vería directamente en Disney+. Además, 'Onward' llegó al servicio meses antes de lo programado, al igual que 'Frozen 2'.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev