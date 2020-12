Ben Affleck será Harry Houdini en el biopic sobre el legendario ilusionista que prepara el director de ‘Calle Cloverfield 10’

Parece que fue ayer, pero ya han pasado la friolera de cuatro años desde que Dan Trachtenberg sorprendiese a propios y extraños con su inteligentísimo debut en la gran pantalla 'Calle Cloverfield 10'. Desde entonces, el realizador se ha volcado en el terreno televisivo a través de producciones como 'The Boys' o 'Black Mirror', pero parece que su regreso al cine es cuestión de tiempo.

Según informa The Hollywood Reporter, el de Philadelphia no sólo está cocinando su próximo largometraje, sino que este será uno de sus proyectos más ambiciosos y longevos: un biopic centrado en la figura de Harry Houdini y basado en el libro 'The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero' de William Kalush y Larry Sloman.

Pero esto no es todo, porque —y ahora viene cuando la cosa se pone más interesante— acaba de trascender que Ben Affleck será el encargado de dar vida al legendario ilusionista en una película cuyo desarrollo se remonta al pasado 2016. Sin duda, muy buenas noticias para todos los que nos quedamos con muchas ganas de más Trachtenberg tras su ópera prima, en la que ya demostró lo que puede llegar a obtener con un reparto limitado y solvente.

Por desgracia, es complicado hacerse una idea de cuándo podría arrancar la producción del filme biográfico. Por una parte, el cineasta está trabajando actualmente en la nueva entrega de la franquicia 'Depredador', mientras que Affleck tiene en la recámara la escritura y dirección de la película sobre el rodaje de 'Chinatown', una nueva aparición como Batman en la película en solitario de 'The Flash', y se rumorea que George Clooney tiene los ojos puestos sobre el intérprete para protagonizar 'The Tender Bar'.

Sea en el momento que sea, será un placer comprobar qué sale de la combinación Trachtenberg-Affleck. Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.