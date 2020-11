'Depredador': Disney pone en marcha la quinta entrega de la saga con el director de 'Calle Cloverfield 10'

Además de dirigir la interesante película del Universo Cloverfield, Dan Trachtenberg también ha dirigido episodios de 'Black Mirror' o 'The Boys'. Tras la fría acogida de la última película, dirigida por un Shane Black atado de pies y manos, Disney ha decidido que es el momento de recuperar al personaje.

Cowboys & Predators

John McTiernan, a mediados de los ochenta, no era tan conocido como acabaría siendo poco después. Todo empezó a cambiar en 1987, cuando estrena 'Depredador', una película que no era de acción ni de ciencia ficción. Tal vez todo lo contrario. En aquella aventura, un grupo de tipos duros liderados por Arnold Schwarzenegger se encontraba lidiando con una alucinante amenaza en lo profundo de una jungla centroamericana. La cara de los espectadores que no teníamos internet entonces, al descubrir el origen de la amenaza, sigue siendo insuperable.

Con una estupenda y callejera secuela dirigida por Stephen Hopkins en 1990 y la tardía tercera entrega de Nimród Antal producida por Robert Rodríguez parecía que se había condenado al ostracismo al cazador interestelar. Sus aventuras compartidas con los Aliens más longevos tampoco habían sumado muchos adeptos, y la última entrega de Black estaba realmente condicionada por un estudio en plena autodestrucción.

Ahora Patrick Aison ha sido contratado para escribir un guión que no debería está obligado a continuar el trabajo de Shane Black, algo lógico ante la frialdad de su recepción. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para saber en qué dirección irá el proyecto. La idea a evitar es volver a contar únicamente un enfrentamiento en otro terreno, por eso se espera en ella algún añadido de valor a la mitología de la criatura.

Dan Trachtenberg, que solo cuenta con una película en su haber, y que estuvo vinculado a la adaptación de 'Uncharted' que ha terminado en manos del aburrido Ruben Fleischer, podría ver aquí su oportunidad de oro. La película bien podría ser el proyecto que lleva unos años buscando financiación bajo el título de 'Skulls', y que sigue a una mujer comanche que irá en contra de normas y tradiciones para convertirse en guerrera. Vamos, que todo apunta a un western con extraterrestres. Igual te suena el concepto.