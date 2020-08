Ben Affleck regresa como director con 'The Big Goodbye', una película sobre cómo se hizo la mítica 'Chinatown'

Ben Affleck tenía una muy interesante carrera como director antes de hacer 'Vivir de noche', de largo su peor trabajo tras las cámaras. Ahora va a volver a probar suerte con 'The Big Goodbye', una película sobre cómo se hizo la mítica 'Chinatown' que realizará para Paramount.

La película tomará como base el libro de no ficción 'The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood' escrito por Sam Wasson y el guion correrá a cargo del propio Affleck. Llama la atención que uno de los principales impulsores del proyecto sea Lorne Michaels, creador del longevo programa 'Saturday Night Live', ya que él hizo todo lo posible por conseguir los derechos de adaptación y además ejercerá como productor.

'The Big Goodbye' nos hablará de la historia detrás de las cámaras del clásico de cine negro dirigido por Roman Polanski y escrito por Robert Towne, quien ganó el Óscar por su trabajo en 'Chinatown', con Jack Nicholson y Faye Dunaway en los papeles principales.

Se desconoce quiénes protagonizarán la película o si el propio Affleck también estará implicado como actor. Con la excepción de 'Adiós, pequeña, adiós', Affleck ha liderado delante de las cámaras todas sus películas como director, así que es algo que conviene no descartar.

Vía | Deadline