'Los Caraduras' será serie de televisión: Seth McFarlane prepara un reboot del mítico film de Burt Reynolds

'Los Caraduras' (Smokey and the Bandit, 1977) vuelven a conducir más de 40 años después que el largometraje de Burt Reynolds empezara una famosa franquicia. Universal Content Productions está haciendo un reboot para televisión con una nueva serie en desarrollo con algunos de los nombres más importantes de la comedia. Está coproducida por Seth MacFarlane y Erica Huggins y su compañía estandarte, Fuzzy Door. Mientras, David Gordon Green y su colaborador frecuente Brian Sides se unen para coescribir la nueva versión del clásico.

Resucitando el espíritu del autocine

Los compañeros de Green, Danny McBride, Jody Hill y Brandon James de Rough House Pictures, también producirán la serie junto con McFarlane. Y Green también dirigiría potencialmente el piloto. La nueva versión está inspirada en el cine de dobles sesiones de autocine (drive-in) de los años 70 y 80, con la serie explorando “la encrucijada donde la humildad las realidades se encuentran con aquellas más grandes que la vida, todo en una explosión de escape del tubo de escape".

'Smokey and the Bandit' es la última colaboración televisiva de David Gordon Green con Rough House tras 'The Righteous Gemstones', 'Vice Principals' y 'Eastbound & Down' de HBO. También están preparando 'Halloween Kills', que está programada para 2021. El director y guionista, que nació en Little Rock, y fue criado en Texas, contó a THR:

"Al crecer en el sur, 'Los caraduras' fue una franquicia icónica para mí. El legado de estos personajes es un patio de recreo de arrogancia y descaro en el que estoy emocionado de sumergirme y sobre el que profundizar".

'Smokey and the Bandit' es el último proyecto que MacFarlane y Fuzzy Door han establecido en UCP, una división de Universal Studio Group, que firmó con MacFarlane un enorme acuerdo general de nueve cifras en enero. Otras actualizaciones en proceso en UCP incluyen 'Battlestar Galactica' para Peacock y 'Chucky' para Syfy, entre otras.