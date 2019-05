'Chip y Chop: Los guardianes rescatadores' tendrán una película dirigida por Akiva Schaffer, miembro de The Lonely Island

Los clásicos personajes animados de Disney Chip y Chop resucitan en la gran pantalla con una película que mezclará animación por ordenador con imagen real, y que llegará de la mano Akiva Schaffer, director de las obras maestras 'Flipado sobre ruedas' y 'Popstar'.

Un tercio de genialidad

Akiva Schaffer es un tercio de The Lonely Island, grupo humorístico que merece toda vuestra atención y de la que debería hablar más pronto que tarde. El trío, completado por el más popular Andy Samberg y el director de 'MacGruber', película que jamás me cansaré de recomendar, comenzó a estar en boca de todos en 'Saturday Night Alive', donde contaron con la sección 'Digital Short', donde hicieron historia del humor televisivo.

Schaffer, además, ha firmado la brillante, espectacular, primera temporada (esperemos que de muchas 'I Think You Should Leave (with Tim Robinson)'. Disney se ha decantado por el director para resucitar a sus ardillas más populares en una nueva y ambiciosa película que combinará imagen real con animación.

David Hoberman y Todd Lieberman, que ya produjeron la extraordinaria 'Los Muppets' para el estudio, están embarcados en el proyecto, cuya ruta de distribución no está clara todavía. Puede terminar en un estreno cinematográfico o podría dirigirse a Disney +, el próximo servicio de transmisión de la compañía que se lanzará a finales de este año.

Esta pareja de ardillas ha estado atormentando a varios personajes de Disney desde 1943, pero son recordadas con un sorprendente cambio de imagen en 1989 con su serie 'Chip y Chop: Los guardianes rescatadores'. En ella las ardillas regentaban una agencia de detectives que ayudaban a sus clientes. Disney realizó tres temporadas de la serie y una película directa a vídeo.

Los detalles de la trama aún no son de domino público, pero la información habla de que no será una historia de origen ni una historia sobre la agencia de detectives. Por lo que parece, la historia recurrirá la narrativa "meta", por lo que la diversión podría ser el doble de la esperada.