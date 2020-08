‘El hombre sin pasado’: los creadores de ‘John Wick’ preparan un remake del brutal thriller surcoreano

Si, como un servidor, eres amante del mejor cine de acción y artes marciales, y tienes una especial devoción por el thriller surcoreano, traigo muy buenas noticias para ti. Según informa Deadline, el equipo creativo responsable de la saga 'John Wick' está trabajando en un remake de la fantástica 'El hombre sin pasado' —alias 'The Man From Nowhere', alias 'Ajeossi', alias 'This Man'— de Lee Jeong-beom, estrenada en 2010.

Chad Stahelski y Derek Kolstad, director y guionista respectivamente de la, hasta el momento, trilogía protagonizada por Keanu Reeves, harán las veces de productor —junto a su compañero Jason Spitz bajo el sello de 87Eleven Entertainment— y escriba de esta nueva aproximación al hit asiático. Por el momento no ha trascendido ningún nombre ligado a la dirección del proyecto, pero la fuente afirma que el libreto ya está terminado y que los ejecutivos de New Line están deseando poner en marcha la maquinaria.

Esta no es la primera vez que se adapta fuera de Corea del Sur la historia de Lee, en la que la venganza, los hombres parcos en palabras y el crimen están a la orden del día. En 2016, Nishikant Kamat estrenó 'Rocky Handsome', una versión made in India con un tratamiento de la acción tan pasado de vueltas como cabría esperar de Bollywood, y que seguro apreciarán los amantes de las rarezas con la mentalidad más abierta.

Stahelski y Kolstad tienen un trabajo titánico por delante si pretenden igualar el nivel de calidad atesorado por 'El hombre sin pasado'. Con un poco de suerte, su pasión por el género, lo estilizado de sus trabajos en términos técnicos y visuales, y la cantidad de mimo con el que tratan sus setpieces y coreografías servirán para aportar un extra de frescor al conjunto, y para volver a dejar a los fans más que satisfechos.