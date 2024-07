De 'Los cuatro fantásticos' a 'Vengadores: Doomsday', todo lo que Marvel presentó en la Comic-Con entre la desesperación y la genialidad

Antes de que en el Hall H de la Comic-Con de San Diego empezara el panel de Marvel, en redes sociales la gente se volvió loca con los supuestos proyectos confirmados a base de cuentas de Instagram recién creadas. ¡'X-Men contra Vengadores'! ¡'Jóvenes Vengadores'! ¡'Bruja Escarlata'! Era imposible no contagiarse de las ganas de que Kevin Feige resucitara esa locura marvelita de presentar trece películas y ponerlas en fila dejando a todos con la boca abierta.

Sin embargo, Feige es consciente de que ha hecho el ridículo más de una vez en ese escenario (aquella vez que anunció 'Los inhumanos', el constante aplazamiento de 'Blade') y decidió ir a lo fácil: solo iba a hablar de las tres siguientes películas, ya rodadas o a punto de hacerlo. Y luego, preparar un final de fiesta a la altura. El resultado fue, desde luego, sorprendente para los fans alrededor del mundo, pero a gran parte del público le ha dejado con una sensación de saltar el tiburón, rascar el fondo del barril y apurar la cerveza antes de devolverla. Vamos a ver por qué proyecto a proyecto.

Capitán América: Brave New World

La cuarta parte de 'Capitán América' y la primera que presenta a Anthony Mackie como el Centinela de la Libertad tiene aún un largo camino hasta el 14 de febrero para despertar el interés del público general. Y para ello ha tirado de villanos como Crótalo (el presidente de la Sociedad Serpiente), El Líder o Hulk Rojo, que parece que van a convertir la película en el camarote de los Marx pero repleta de tramas y malvados varios.

Los allí presentes pudieron ver una escena en la que el presidente Thunderbolt Ross (Harrison Ford sustituyendo al fallecido William Hurt) dice que el gobierno estadounidense tiene que sacar todo el adamantium de la mano de Tiamut, que quedó anclada en la Tierra después de 'Eternals'. Después de tres años de hacer como que esa película no había pasado, no es mala cosa que se acuerden de su existencia. Ahora, ¿alguien se acuerda del juicio de Arishem a todo nuestro planeta que quedó en cliffhanger? Bueno, cosas que pasan.

Aunque no le vayan a dar más importancia, la llegada del adamantium al Universo Marvel podría ser importante de ahora en adelante, entrando en dura pugna con el vibranium de Wakanda (si es que quieren meterse en esos jardines). Por otro lado, Kevin Feige anunció que 'Brave New World' sería el equivalente a 'El soldado de invierno' en cuanto a tono. Habrá que ver si es una bravuconada o, por el contrario, consigue su propósito. Ojalá lo sea, desde luego.

Thunderbolts*

¿Qué significa el asterisco del título? Pues, como dijeron en el panel de la Comic-Con, habrá que esperar hasta ver la película. Sin embargo, después de que mostraran un clip en el que la condesa Valentina Allegra de Fontaine parece haber comprado la torre de los Vengadores, no son pocos los que especulan con que serán realmente los Vengadores Oscuros, que en los cómics montó Norman Osborn y cuyo grupo constaba del Vigía, Ares, Noh-Varr, Piedra Lunar, Veneno, Bullseye y Daken, el hijo de Lobezno.

Ninguno de estos estará en 'Thunderbolts*' con la excepción del Vigía, a quien en la presentación llamaron simplemente Bob y nos aseguraron que todos íbamos a adorar. Vamos, que si esperáis ver en pantalla esa splash page de 'Asedio', donde parte a Ares en dos con toda profusión de gore y tripas, volved a darle una vuelta. Además, los asistentes a la Comic-Con pudieron ver una especie de tráiler donde se veían diferentes escenas de los personajes.

Yelena se vuelve a reencontrar con Alexei, Bucky entra a un juicio, el USAgente busca noticias sobre él mismo, Yelena tiene una pelea en un pasillo con la ayuda de Fantasma... Bueno, habrá que ver en qué acaba la cosa. Se estrena el 30 de abril, así que tienen tiempo para emocionar al público general, que aún no ha visto una sola imagen de este grupo de inadaptados. Todo muy bien, pero aquí estamos para lo que estamos, el plato fuerte de 2025.

Los cuatro fantásticos

Si hay algo queremos ver de Marvel el año que viene es la llegada de Reed, Sue, Johnny y Ben. O sea, Los Cuatro Fantásticos, cuya película ahora tiene un subtítulo ('Primeros pasos') y que, aunque empieza a rodar esta semana, pudo enseñar algunas imágenes rodadas hace semanas y que muestran no solo un look retro-futurista, sino también a su némesis, el foodie de planetas, Galactus... aunque no desvelaron quién iba a interpretarlo.

Además, supimos que Mark Ruffalo pondría voz a un personaje de la cinta (¿H.E.R.B.I.E?) y los allí asistentes pudieron echar un primer vistazo en vivo y en directo al Fantasticar, una especie de reinvención del coche de 'Los Supersónicos' pasado por el filtro Marvel. Queda un año para verla, el 25 de julio, y justo después enfilaremos el camino hacia la tabla salvavidas (o el Titanic) del estudio: 'Los Vengadores'.

Vengadores 5 y 6

La primera gran noticia inesperada de la Comic-Con fue que los Russo volverían para rodar 'Vengadores: Secret Wars' y 'Vengadores: Doomsday'. Y la verdad: Marvel les necesitaba y ellos necesitaban a Marvel, en un pacto de mutua desesperación. Pueden vender que es una gran historia, que les apetecía contar algo así, que solo ellos eran capaces de llegar a esta escala. Vamos a hacer como que no sabemos que la carrera de unos y otros se ha resentido desde 'Vengadores: Endgame'.

Entonces, llegó el plato fuerte: si la quinta película se llama 'Doomsday', eso significa que tiene que haber un Doctor Muerte. Y, aparentemente, nadie mejor para hacerlo que Robert Downey Jr, que se presentó en escena como solo él sabe (repleto de carisma, sabiéndose el centro de todas las miradas, deseando serlo). ¿Gesto desesperado de Marvel? ¿Movimiento maestro para que nadie hable de Kang? A Jonathan Majors ni está ni se le espera, y parece que en Marvel van a dar por bueno que el final de 'Loki' sirve para acabar con el Concilio de Kangs sin dar mucha más explicación al respecto.

Francamente, creo que hay que esperar para ver exactamente cuál es la propuesta y qué es lo que piensan hacer con Muerte antes de juzgar con severidad y dejarse llevar por la alegría extrema o por el castigo impepinable. Tienen dos años (hasta mayo de 2026) para convencer al público, hacerle ver la dualidad entre Tony Stark y Muerte, que nos creamos su variante y no parezca una decisión tomada a última hora para salvar los trastos. Para algunos, Marvel murió el sábado de madrugada, de puro éxito, en San Diego. Pero si algo nos han enseñado los superhéroes es que, cuando es imposible sobrevivir, hay una luz que resurge con más fuerza que nunca. Y apostar en contra de Kevin Feige suele salir bastante mal.

Foto | Jesse Grant, Gettymages

