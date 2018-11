Dan Aykroyd no se rinde con 'Cazafantasmas': anuncia una secuela con Bill Murray a bordo

Después de que Sony apostase por el reboot femenino de 'Cazafantasmas' ('Ghostbusters') y no fuera el éxito de taquilla que esperaban, parecía que la franquicia estaba más muerta que los espíritus que aparecen en ella. Pero no, Dan Aykroyd ha vuelto a alimentar la esperanza de los fans con unas declaraciones donde asegura que está en marcha el guion de una nueva secuela.

Lo más llamativo es que sería una continuación de las dos primeras entregas, con los Cazafantasmas que quedan vivos: Bill Murray, Ernie Hudson y Aykroyd. Hace años que éste intenta poner en marcha una secuela del film de 1989 pero Murray nunca estuvo interesado y la muerte de Harold Ramis en 2014 cambió el enfoque original de recuperar al viejo equipo, conduciendo finalmente al reboot. Ahora, según se desprende de una entrevista con Dan Rather, Aykroyd ha reiniciado el proyecto de 'Los Cazafantasmas III'.

"Hay una posibilidad de una reunión con los tres Cazafantasmas que quedan... Se está escribiendo ahora mismo. [...] Creo que Billy volverá. La historia es muy buena. Incluso si interpreta a un fantasma."

Bueno, espero que eso último sea una broma porque si Bill Murray vuelve encarnando a un fantasma ya no sería lo mismo, sólo regresarían dos de los Cazafantasmas originales (¿más Sigourney Weaver?). Y por otro lado, no entiendo cómo están escribiendo el guion de 'Cazafantasmas 3', con una historia "muy buena", si todavía no saben con certeza si van a poder contar con Peter Venkman vivo o muerto...

Recordemos que Murray, Aykroyd y Hudson ya hicieron cameos en el reboot que dirigió Paul Feig, interpretando personajes diferentes a los que hicieron en los 80 para Ivan Reitman. En principio no parece que haya problema para volver a juntarlos, si Murray acepta, aunque tendrían que buscar alguna explicación más o menos razonable para justificar que las Cazafantasmas no conociesen la existencia de otro equipo anterior. O hacer como la nueva 'Halloween', recuperar a los protagonistas de la original e ignorar el reboot.

Por cierto, en 2018 se cumplen 35 años del estreno de 'Los Cazafantasmas' y 30 de la segunda parte.