Edgar Wright sigue sumando proyectos y dirigirá 'Stage 13', una película de fantasmas ambientada en un estudio de cine

Nuestro querido Edgar Wright está que no para. El artífice de la maravillosa Trilogía del Cornetto y de esa catedral de la sitcom titulada 'Spaced' se encuentra en plena fase de postproducción de su próximo largometraje 'Last Night in Soho', está dando forma a varios proyectos para Netflix con su nueva productora Complete Fiction, está ligado a la dirección de una cinta sobre robots titulada 'Set My Heart to Five', y planea adaptar la turbia novela 'La cadena' de Adrian McKinty.

Pero esta apretada agenda no ha impedido que el realizador británico se haya embarcado en otra empresa: la de desarrollar, dirigir y hacer las veces de productor ejecutivo en 'Stage 13'; la adaptación de un relato corto del escritor y guionista Simon Rich que supondrá el salto de Wright al cine de fantasmas con un fuerte componente cómico.

'Stage 13', cuyo libreto escribirá el propio Rich —uno de los guionistas más jóvenes que ha fichado 'Saturday Night Live' en toda su historia—, se centra en un joven aspirante a director contratado por un gran estudio para ponerse al mando de una importante producción. La parte negativa es que han contado con él únicamente porque el plató está encantado por el fantasma de una aspirante a actriz que quiere ser una estrella desesperadamente.

Por el momento, a causa del demencial calendario de trabajo de Edgar Wright y a las complicaciones laborales derivadas de la pandemia de la COVID-19, no hay fechas estimadas de producción ni estreno para una 'Stage 13' cuyo relato corto original podéis leer a través de este enlace —en perfecto inglés—. Así, al menos, vamos abriendo boca.

Vía |Slashfilm